Toque de queda en Santiago de Chile: qué implica la medida

Tras varios días de protestas, Santiago de Chile vivió ayer una escalada de violencia que terminó con una noche caótica. El origen de las protestas fue un aumento en el precio del subte que finalmente fue suspendido por el presidente Sebastián Piñera. Hoy por la noche, el Ejército nacional decretó el toque de queda total en Santiago, Chacabuco y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

La medida comenzó a las 22 y, en principio, regirá hasta las 7 de mañana. Aunque el Ejército decretó el toque de queda total, algunos chilenos protestan en las calles a pesar de la medida, que implica la prohibición absoluta de circular por las calles con el objetivo de controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia. Por eso, el general Javier Iturraga habló de "suspensión de libertades y de movimiento" quedando la seguridad de la zona a cargo de los militares. Solo se puede salir a la calle en caso de emergencia o riesgo en la salud y, para ello, es necesario contar con un salvoconducto.

"La restricción de libertades implica que las personas deben mantenerse en sus hogares y aquellas que por razones de salud, de emergencia, necesiten movimiento, tienen que solicitar el salvoconducto correspondiente en la comisaría más cercana, es un documento que entrega Carabineros de Chile", dijo Iturriaga.

Lo mismo sucede en el caso de los turistas que deban ingresar o salir del país. La Subsecretaría de Turismo de Chile informó que los documentos válidos como salvocondcuto son, para pasajeros, la tarjeta de embarque de llegada o salida o el comprobante del pasaje. Lo que deberán mostrar a las autoridades que puedan detenerlos en la calle.

El toque de queda implica no solo no poder circular por las calles sino también no poder permanecer en espacios públicos. Las autoridades podrán detener a quienes incumplan la medida. El control lo realizan los carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

El Ejército chileno aclaró que también se encuentran exceptuados de la medida quienes se desplacen o trabajen en vehículos de emergencia y quienes se encuentren en tránsito por la Ruta 5.