El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas cuando sale de viaje a Dayton, Ohio y El Paso, tras las masacres Fuente: Reuters - Crédito: Kevin Lamarque

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019 • 15:58

NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó hoy contra el diario The New York Times por haber cambiado un titular en el que elogiaba su discurso en contra del racismo tras la muerte de 31 personas en dos tiroteos en menos de 24 horas.

El diario neoyorquino cambió el título en respuesta a la crítica de sus lectores, entre ellos decenas de periodistas y candidatos demócratas a la presidencia en 2020, que recordaron la retórica antiinmigrante del mandatario y su negativa a condenar el supremacismo blanco, en franco ascenso desde su llegada al poder, en 2017.

"'Trump insta a la unidad vs. el racismo' fue la descripción correcta en el primer título del fracasado New York Times", escribió el presidente en Twitter.

"Pero se cambió rápidamente por 'Atacar el odio pero no las armas', después de que la izquierda radical demócrata se volviera absolutamente loca. Noticia Falsa! A eso nos enfrentamos", agregó el mandatario.

Pese al enojo, finalmente celebró que "después de casi tres años" el Times haya escrito un titular en el que no lo critica.

El editor ejecutivo de The New York Times, Dean Baquet, admitió a The Daily Beast que había sido un mal título: "Fue escrito sobre el cierre y cuando se aprobó, todos vimos que era un mal título y lo cambiamos bastante rápido", explicó hoy Baquet.

Demonstrators line the street near the Miami Valley Hospital in anticipation of a visit from President Donald Trump en Dayton, Ohio Fuente: AFP - Crédito: Scott Olson

Trump condenó ayer las matanzas en Texas y Ohio, que elevaron a 250 el número de tiroteos en el país en lo que va de 2019, pero atribuyó la problemática a la salud mental y no propuso las reclamadas medidas para limitar la venta de armas.

Pero en un inesperado giro en su discurso, condenó el supremacismo blanco, algo que hasta ahora no sólo había sido sido reacio a criticar sino que, además, había alimentado con sus criticas constantes a los inmigrantes.

"Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas; el odio no tiene lugar en Estados Unidos", dijo Trump.

El presunto atacante de la localidad texana de El Paso, Patrick Crusius, escribió en un foro online que el ataque era "en respuesta a una invasión hispana de Texas" -una afirmación que Trump ha hecho varias veces- y se refirió a las masacres de Christchurch, Nueva Zelanda, donde un supremacista blanco mató a tiros a 51 personas en dos mezquitas en marzo pasado.

Trece horas después del tiroteo en El Paso, un nuevo ataque con armas dejó nueve muertos afuera de un bar en Dayton, Ohio.

Agencias ANSA y Télam