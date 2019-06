Trump ratifica que Irán estuvo detrás de los ataques en el Golfo de Omán

Estados Unidos acusa a los iraníes de estar detrás del incendio del buque, pero Teherán niega cualquier responsabilidad Fuente: AFP

14 de junio de 2019 • 10:21

DUBAI.- El presidente estadounidense, Donald Trump , reiteró esta mañana las acusaciones a Irán de ser responsable de los ataques a dos petroleros en el golfo de Omán, y dijo que el incidente está "firmado" por Teherán.

"Irán lo hizo", dijo Trump en una entrevista en la cadena Fox, luego de que el ejército de Estados Unidos publicara imágenes que mostraban a un patrullero marítimo iraní retirando una "bomba lapa sin explotar" de uno de los petroleros.

Trump descartó también un eventual cierre del estrecho, una de las principales vías para el transporte de petróleo del mundo.

Los iraníes "no van a cerrar (el estrecho), no se cerrará, no se cerrará en mucho tiempo y lo saben. Ya se les ha dicho en los términos más fuertes", advirtió el presidente de Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmó ayer en un discurso solemne que el "gobierno de Estados Unidos cree que la República Islámica de Irán fue responsable de los ataques" en el golfo de Omán.

Irán niega las acusaciones

Pero, Irán rechazó hoy las acusaciones que apuntan a su responsabilidad en los ataques y destacó su compromiso con la seguridad en el Estrecho de Ormuz, donde pasa casi una quinta parte del crudo del mundo, informó una radio estatal.

"Obviamente, acusar a Irán por un incidente tan sospechoso y desafortunado es la forma más simple y conveniente para (el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike) Pompeo y otros funcionarios estadounidenses. Estas acusaciones son alarmantes", dijo el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Mousavi, a la emisora estatal.

"Somos responsables de garantizar la seguridad del estrecho y rescatamos a la tripulación de los petroleros atacados en el menor tiempo posible", agregó.

Se desconoce aún el origen del ataque a los dos petroleros, uno propiedad de una empresa noruega y el otro de una japonesa.

Agencias Reuters y AFP