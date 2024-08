Un año de Santiago Peña en el poder en Paraguay: la economía crece, pero también la sombra de Cartes

Escuchar

Este artículo fue publicado originalmente en Americas Quarterly

ASUNCIÓN - Todos los inviernos, los paraguayos se reúnen para quemar efigies, conocidas como Judas Kái, de personas que les caen mal. Este año, entre la habitual nómina de senadores corruptos y funcionarios locales plagados de escándalos, un nuevo maniquí ocupó un lugar destacado: el presidente Santiago Peña.

Peña, un telegénico economista de 45 años que trabajó para el FMI y fue ministro de Economía de Paraguay, ganó las elecciones de abril de 2023 frente a una oposición dividida. Al frente del conservador Partido Colorado, que ha gobernado Paraguay durante los últimos 77 años, Peña prometió más policías en las calles, 500.000 nuevos puestos de trabajo, gas más barato y seguir llenando los puestos de gobierno con Colorados leales. Con su eslogan “Vamos a estar mejor” ganándose a un público cansado, su partido obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso, con un goteo de deserciones que desde entonces engrosan aún más el bloque gobernante.

El 15 de agosto, cuando Peña cumplió un año en el poder, las encuestas indicaron que los paraguayos están divididos sobre su presidencia: el 48,5% de los encuestados en junio lo valoraban favorablemente, frente al 48,3% en contra. Sus partidarios elogian su gestión de la economía -se espera que el PBI de Paraguay crezca casi un 4% este año, una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina- y sus medidas contra el crimen organizado. Pero sus detractores sostienen que Peña no ha esbozado una estrategia para atajar la corrupción o la precariedad de la red de seguridad social, al tiempo que el Estado de Derecho y las garantías democráticas se han visto sometidos a una renovada presión.

Manifestantes sostienen un cartel que dice "Cárcel a los corruptos" durante una protesta contra la corrupción generalizada y el desempleo en Asunción, Paraguay. AFP

También sostienen que Horacio Cartes -uno de los hombres más ricos del país, líder del Partido Colorado y presidente de Paraguay entre 2013 y 18- sigue teniendo un peso demasiado grande en la política del país. Estados Unidos sancionó a Cartes el año pasado, acusándolo de sobornar a legisladores y otros actos de corrupción, así como de hacer negocios con Hezbollah, todo lo cual Cartes niega. La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro siguió con sanciones contra Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), una empresa fabricante de cigarrillos, por pagar millones de dólares a Cartes, su antiguo propietario.

“Es evidente que este gobierno tiene dos cabezas: el presidente de la república y el presidente del partido”, dijo Dionisio Borda, exministro de Economía de gobiernos colorados y de centroizquierda. Cartes, argumentó, “es el presidente de facto de Paraguay” y está intentando consolidar “un proyecto autoritario que se remonta a diez años atrás”.

Avances mesurados

Peña ha restado importancia a estas declaraciones. “Horacio Cartes es una persona enormemente importante en Paraguay y en el movimiento político en el que militamos”, dijo Peña en una entrevista radiofónica, “pero eso no significa que yo no sea mi propia persona”. La edición más reciente del Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, que se sigue muy de cerca, elevó a Paraguay de la categoría de “régimen híbrido” a la de “democracia defectuosa”.

En el frente económico, el presidente puede atribuirse parte del mérito de la reciente decisión de Moody’s de mejorar la calificación crediticia soberana de Paraguay hasta el grado de inversión, citando las reformas institucionales, la estabilidad de la política fiscal y las inversiones públicas en infraestructuras realizadas durante las sucesivas administraciones. Peña ha nombrado a personalidades experimentadas y relativamente independientes para el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco Central.

ARCHIVO - El expresidente Horacio Cartes se cubre con una bandera del gobernante Partido Colorado después del cierre de las urnas durante las elecciones generales en Asunción, Paraguay, el 30 de abril de 2023. Jorge Saenz - AP

Moody’s también elogió la fusión de las agencias tributaria y aduanera llevada a cabo por Peña, que ayudó a aumentar la recaudación tributaria en un 24% interanual en el primer semestre de 2024. Sin embargo, la relación deuda/PBI todavía subió al 38% del PIB en abril, desde el 23% en 2019, en gran parte porque los impuestos -gravados a solo el 10% sobre los ingresos personales y corporativos- apenas recuperan el 15% del PIB, la proporción más baja de América del Sur. Mientras tanto, la desigualdad de Paraguay sigue siendo obstinadamente alta, y Moody’s advirtió que las escuelas inadecuadas y los servicios esenciales podrían frenar a Paraguay.

“El mayor desafío que enfrenta el gobierno es movilizar recursos para satisfacer las demandas sociales como la salud y la educación”, dijo Borda. Es más fácil decirlo que hacerlo. En junio, por ejemplo, un proyecto de ley de la oposición para aumentar los impuestos sobre el tabaco en un 2% desde el 22% - entre los más bajos del mundo - para financiar el Hospital Nacional del Cáncer de Paraguay fue rechazado por los legisladores leales a Cartes, cuya fortuna se basa en la producción de cigarrillos.

Santiago Peña, del Partido Colorado, ocupa la presidencia de Paraguay desde agosto de 2023. Getty Images

En cuanto a los cárteles de la droga, Peña ha actuado con rapidez. En diciembre, las fuerzas de seguridad irrumpieron en Tacumbú, una prisión de la capital notoriamente anárquica, incautando drogas y armas y dejando 11 presos y un policía muertos. Los presos fueron desnudados y filmados a punta de pistola al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele -una influencia reconocida en Peña-, antes de ser repartidos entre otras cárceles de alta seguridad. La redada “fue un logro innegable” y un duro golpe al crimen organizado, dijo Mabel Rehnfeldt, veterana periodista de investigación de ABC Color. El PCC brasileño y el Clan Rotela han utilizado durante mucho tiempo Tacumbú como lugar de reclutamiento, centro de operaciones e incluso refugio de lujo.

Movimientos impopulares

Peña también está cortejando a la comunidad internacional, habiendo pasado una quinta parte de su tiempo como presidente en el extranjero en una serie de 24 viajes al extranjero. Sin embargo, estos viajes no han generado nuevas inversiones significativas para Paraguay, dijo Johanna Ortega, legisladora de la oposición de centro-izquierda. “Cuando los presidentes viajan al exterior, tienen que traer resultados”, dijo. Las importantes negociaciones con Brasil sobre los beneficios de la enorme represa hidroeléctrica de Itaipú, por ejemplo, hasta ahora no han sido concluyentes y se han llevado a cabo a puertas cerradas, agregó Ortega.

ARCHIVO - El agua fluye en la represa hidroeléctrica de Itaipú en la frontera compartida de Paraguay con Brasil, en Hernandarias, Paraguay, el 16 de marzo de 2023. (AP Foto/Jorge Saenz, Archivo) Jorge Saenz - AP

Mientras Peña proyecta la imagen de un tecnócrata modernizador en el exterior, las polémicas se acumulan en casa. En febrero, el bloque a favor de Cartes en el Senado destituyó a la senadora Kattya González, una destacada crítica de la corrupción. Su destitución -a la que Peña se habría opuesto en privado- provocó protestas callejeras y la preocupación de diplomáticos europeos. En marzo, conversaciones de WhatsApp filtradas parecían mostrar a fiscales coordinando con el abogado de Cartes antes de presentar cargos contra el ex presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023). En abril, Peña aprobó su emblemática ley Hambre Cero, lo que desencadenó las mayores manifestaciones contra su gobierno hasta la fecha. La ley aparentemente aborda el hambre en las escuelas, pero también priva a los gobiernos locales de las decisiones de financiación y otorga a su administración un amplio control sobre las subvenciones a la educación, que los estudiantes temen que se reduzcan.

Tal vez la medida más controvertida se produjo en junio, cuando los aliados de Cartes presentaron un proyecto de ley para imponer onerosos requisitos de información a las ONG, con fuertes sanciones económicas. La oposición, grupos empresariales, la Iglesia católica y expertos de la ONU han condenado la propuesta por considerarla similar a las medidas represivas contra la sociedad civil en Nicaragua y Venezuela. Borda, el exministro, teme que su centro de estudios CADEP -que descubrió que casi todos los cigarrillos producidos en Paraguay son contrabandeados al extranjero- y muchos otros sean clausurados.

El candidato presidencial paraguayo por el Partido Colorado, Santiago PeÒa (C), es saludado por el ex presidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) tras ganar las elecciones presidenciales en Asunción el 30 de abril de 2023. NORBERTO DUARTE - AFP

Cartes, mientras tanto, parece cada vez más poderoso. En julio, los fieles del Partido Colorado hicieron cola para desearle un feliz cumpleaños -un retroceso a la era Stroessner- con Peña primero en la fila. “Peña puede ser el presidente formal, pero todo el mundo sabe que el verdadero presidente está en la parrilla de la Avenida España”, dijo Rehnfeldt de ABC Color, refiriéndose a la residencia palaciega de Cartes.

“La frustración pública podría llevarnos por un camino oscuro”, añadió. Sólo el año pasado, el exsenador radical Paraguayo Cubas, que prometía cerrar el Congreso y fusilar a los políticos corruptos, obtuvo el 24% de los votos.

Ortega, miembro del Congreso, advirtió de una revuelta social al estilo chileno a menos que Peña empiece a cobrar impuestos y a gastar lo suficiente para sanear las escuelas y hospitales de Paraguay, que atraviesan dificultades. “Cuando la gente ya no tiene nada que perder”, dijo, “es una bomba que puede explotar en cualquier momento”.

Por Laurence Blair

Americas Quarterly