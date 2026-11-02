Un ciberataque golpea a las heladeras de los supermercados en varios países de Europa por segunda vez en un mes

ESTOCOLMO.– Un nuevo ciberataque contra los sistemas de refrigeración de supermercados tuvo como objetivo Europa en la madrugada de este lunes, esta vez con el foco en Bélgica, Suecia y Luxemburgo, donde durante la noche un fuerte aumento en la temperatura de heladeras y congeladores provocó la pérdida de grandes cantidades de comida.

La cadena sueca de distribución ICA, una de las más grandes del país, informó que “varios de sus locales” sufrieron anoche un ciberataque mediante el cual se subió en remoto la temperatura de refrigeradores y cámaras frigoríficas hasta los 50 grados. Lo mismo pasó en más de 40 establecimientos Ahold Dehaize, en Bélgica, así como en 15 de Carrefour, cinco de Spar y uno de Ikea. La misma situación se reportó en supermercados de Luxemburgo, Estonia, Holanda e Irlanda.

Los incidentes se producen después de un ataque en Francia el mes pasado en el que, según la policía, ​unos hackers ⁠tomaron el control ⁠de los equipos de refrigeración de cientos de supermercados, elevaron las temperaturas hasta los 50 grados Celsius y provocaron incendios y ​pérdidas de alimentos. Unos 700 locales fueron afectados en ese momento.

La semana pasada, además, el Pentágono anunció que está investigando como ciberataque los fallos experimentados este verano en las cámaras frigoríficas de varias bases militares estadounidenses.

Empleados desechan bolsas con alimentos refrigerados en mal estado fuera de un supermercado ICA en la calle Odengatan, en Estocolmo, el 2 de noviembre FREDRIK SANDBERG - TT NEWS AGENCY

Ahold también notificó el mes pasado un incidente de ciberseguridad a la policía holandesa tras detectar actividad sospechosa en ‌su infraestructura.

Desde refrigeradores y sistemas de calefacción hasta cámaras de seguridad y redes de alarma, ⁠una gama cada vez mayor de dispositivos que antes eran principalmente mecánicos ahora pueden supervisarse y controlarse a distancia, lo que crea nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes.

Las autoridades ‌no han indicado quién podría estar detrás de los incidentes del mes pasado. Nadie ha reivindicado su autoría.

En Bélgica

El lunes, la cadena de supermercados Delhaize detectó aumentos de temperatura en ​sus sistemas de refrigeración, dijo su portavoz, Sarah De ​Meester. La empresa está investigando el incidente.

Stephan Moelans, director ejecutivo de la empresa belga de refrigeración Sabcobel, que opera los sistemas de Delhaize, dijo a la agencia de noticias belga que el incidente fue un ciberataque en el que se activó el modo de descongelación de los evaporadores de los equipos.

“Me despertaron las alarmas que empezaron a aparecer en mi teléfono alrededor de las tres de la madrugada”, explicó el responsable de varios establecimientos Delhaize de Bruselas al canal público belga RTBF. Cuando acudió a uno de sus supermercados, descubrió que los compresores habían dejado de funcionar y que los frigoríficos expulsaban aire caliente.

Algunos establecimientos tuvieron que recurrir a camiones frigoríficos para preservar los alimentos, mientras que otros sufrieron pérdidas de mercadería y tuvieron que desechar productos por la interrupción de la cadena de frío, según explicó a la cadena belga.

Un portavoz de Colruyt Group, que opera establecimientos Spar en ​Bélgica mediante un sistema de franquicias, dijo que los sistemas de refrigeración de cinco locales habían sido atacados.

Una mujer pasa junto a refrigeradores de productos frescos vacíos en un supermercado Intermarché en Névez, en el oeste de Francia, el 12 de octubre FRED TANNEAU - AFP

El portavoz belga del grupo Carrefour, Mich Vergauwen, aseguró que el impacto del incidente “es muy limitado”. Solo afectó 15 de los 700 locales del grupo en el país, y no a todos sus refrigeradores, explicó.

“Es un ciberataque. No hay otra razón”, aseguró.

Mientras tanto, una portavoz de Ikea Bélgica indicó que un ciberataque en su tienda en Mons, en el suroeste de Bélgica, hizo subir súbitamente la temperatura de los congeladores el lunes temprano.

Es la única tienda de Ikea afectada “porque usa un proveedor distinto a las otras” presentes en Bélgica, señaló.

Las cadenas de distribución Intermarché y Colruyt también experimentaron problemas técnicos con los sistemas de refrigeración de algunos locales, según afirmaron a la AFP, aunque sin evocar un ciberataque.

En el caso de Colruyt tuvieron cinco locales afectados, mientras que en Intermarché la cifra asciende a 15.

“En algunos casos solo implicó a un refrigerador, con lo que el impacto ha sido bastante limitado”, dijo un portavoz de Intermarché.

En Suecia

El director del centro nacional de ciberseguridad de Suecia, John Billow, dijo a Reuters que el organismo estaba trabajando en varios incidentes relacionados con los sistemas de refrigeración de supermercados en distintas partes del país.

Un establecimiento sueco de ICA dijo en las redes sociales que la temperatura de sus refrigeradores y congeladores había sido manipulada mediante un “hackeo” durante la noche y ajustada a 50 grados Celsius. Más tarde indicó que ya ‌había abierto.

En un establecimiento ICA Baronen de Estocolmo, un aviso señalaba que todos los congeladores de la tienda estaban averiados debido a un ⁠ciberataque. El responsable de ventas del establecimiento dijo que el ataque se produjo a las 2 hora local (22 del domingo en la Argentina) y ‌se detectó a las 5.30.

“Tenemos constancia de que un número limitado de establecimientos se vio afectado por un ⁠incidente durante la noche que alteró sus sistemas de refrigeración y congelación”, dijo por correo electrónico ⁠un portavoz de ICA.

Esta fotografía muestra un aviso dirigido a los clientes, colocado en refrigeradores vacíos destinados a productos frescos en un supermercado Intermarché de Névez, el 12 de octubre de 2026 FRED TANNEAU - AFP

“No podemos regular la temperatura, no podemos cambiarla. Está entrando aire caliente en los congeladores. Se ha estropeado todo”, dijo Rickard Nilsson, gerente de la tienda Ica de Sjöbo, en el sur de Suecia, al periódico Aftonbladet.

El grupo de distribución alimentaria Coop dijo al diario sueco Aftonbladet que seis de sus establecimientos se habían visto afectados por incidentes similares. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“En las últimas semanas (...) hemos detectado que hay bastantes dispositivos de tecnología operativa expuestos en Suecia y hemos dejado clara la necesidad de actualizarlos o aplicarles parches ‌de seguridad”, dijo Billow, del centro de ciberseguridad.

Una cadena de ​supermercados de Estonia también se vio afectada, con temperaturas ajustadas a 50 grados, dijo el proveedor tecnológico Kitman Coldtech a la radiotelevisión pública ERR.

“Esto acaba de ocurrir, ha sucedido esta mañana”, dijo a ERR el director ejecutivo de Kitman, Jann Mutso. Declinó identificar a la cadena de supermercados afectada.

Agencias Reuters, AFP y diario El País