Un congresista denunció una “emboscada” del régimen cubano al embajador de Estados Unidos

El congresista estadounidense Carlos Giménez denunció este domingo que el régimen cubano planeó y ejecutó una “emboscada” contra Mike Hammer, el embajador de la administración de Donald Trump designado para el país caribeño. El incidente ocurrió durante una visita del funcionario diplomático a la isla.

“El régimen de Cuba apuntó y envió a sus agentes para atacar al embajador estadounidense Mike Hammer. Este acoso es una clara violación del derecho internacional y no será tolerado”, expresó en sus redes sociales.

Noticia en desarrollo.