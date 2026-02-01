LA NACION

Un congresista denunció una “emboscada” del régimen cubano al embajador de Estados Unidos

Se trata de Mike Hammer, quien estaba de visita en la isla; “Es una clara violación del derecho internacional”, expresó

Un congresista estadounidense denunció una emboscada del régimen al embajador en Cuba
Un congresista estadounidense denunció una emboscada del régimen al embajador en Cuba

El congresista estadounidense Carlos Giménez denunció este domingo que el régimen cubano planeó y ejecutó una “emboscada” contra Mike Hammer, el embajador de la administración de Donald Trump designado para el país caribeño. El incidente ocurrió durante una visita del funcionario diplomático a la isla.

El régimen de Cuba apuntó y envió a sus agentes para atacar al embajador estadounidense Mike Hammer. Este acoso es una clara violación del derecho internacional y no será tolerado”, expresó en sus redes sociales.

Noticia en desarrollo.

