Un congresista denunció una “emboscada” del régimen cubano al embajador de Estados Unidos
Se trata de Mike Hammer, quien estaba de visita en la isla; “Es una clara violación del derecho internacional”, expresó
LA NACION
El congresista estadounidense Carlos Giménez denunció este domingo que el régimen cubano planeó y ejecutó una “emboscada” contra Mike Hammer, el embajador de la administración de Donald Trump designado para el país caribeño. El incidente ocurrió durante una visita del funcionario diplomático a la isla.
“El régimen de Cuba apuntó y envió a sus agentes para atacar al embajador estadounidense Mike Hammer. Este acoso es una clara violación del derecho internacional y no será tolerado”, expresó en sus redes sociales.
🚨#SOSCuba— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 1, 2026
The regime in #Cuba has targeted & sent its agents to attack US Ambassador Mike Hammer.
This harassment is a clear violation of international law & will not be tolerated!pic.twitter.com/RiVHzDRyEu
Noticia en desarrollo.
