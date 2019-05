El opositor Richard Blanco era buscado por la policía política para ser detenido Fuente: AFP

CARACAS.- Uno de los diez diputados opositores en la mira del chavismo, Richard Blanco, se refugió en la residencia del embajador argentino en Caracas luego de la detención del vicepresidente del Parlamento como represalia por el levantamiento fallido de la semana pasada contra el régimen de Nicolás Maduro.

El chavismo había despojado a Blanco de la inmunidad parlamentaria por los sucesos del 30 de abril y su detención era una posibilidad inminente, como sucedió con Edgar Zambrano, a quien la policía política se llevó con una grúa cuando estaba dentro de su auto y se negaba a entregarse a los agentes.

"Yo no me estoy escondiendo, no le tengo miedo a este régimen que está matando al pueblo", dijo Blanco, presidente del partido opositor Alianza Bravo Pueblo, sobre su ingreso a la residencia.

"Lo hice porque luego de la detención arbitraria de Edgar Zambrano me llamaron para decirme que ya me tenían localizado y ya tenían planeado allanar mi casa", agregó. El dirigente precisó que se trata de una medida de resguardo de "carácter temporal" y que no formuló un pedido expreso de asilo, sino que está "en calidad de huésped" desde la noche del miércoles.

Blanco reveló que había estado en contacto con el encargado de negocios del gobierno argentino en Caracas, Eduardo Porretti, y el canciller Jorge Faurie, entre otros altos cargos del Gobierno. También la diputada Mariela Magallanes, otra dirigente en la lista negra del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), buscó refugio en una legación extranjera, en su caso la residencia del embajador italiano.

El Parlamento, único organismo de Venezuela en poder de la oposición, está maniatado por la Justicia tras ser declarado en "desacato" por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2016, y fue sustituido en la práctica por la Asamblea Constituyente que el gobierno creó ese mismo año como mecanismo legislativo.

Otros ocho diputados están en riesgo igualmente de ser detenidos luego de que el TSJ, que responde al chavismo, los acusó por la "comisión flagrante" de los delitos de traición, rebelión, usurpación de funciones, concierto para delinquir e instigación a la insurrección y al odio por la rebelión del 30 de abril.

Entre ceja y ceja

La Justicia venezolana no dudó en actuar primero contra Zambrano, el número dos del Parlamento democrático. Sin embargo, el TSJ y la Asamblea Constituyente, encargada de retirar la inmunidad parlamentaria a los legisladores acusados por el tribunal, aún no apuntaron contra el presidente encargado Juan Guaidó, que la semana pasada dio por iniciada la "Operación Libertad".

El líder opositor Leopoldo López, liberado de su arresto domiciliario en medio de los incidentes del 30 de abril, se refugió por su parte en la residencia del embajador español en Caracas, donde se encuentra desde entonces en calidad de huésped.

Los países de la región que conforman el Grupo de Lima, entre ellos la Argentina, rechazaron en un comunicado "la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional legítima".

Inmune a las críticas del grupo, que surgió como una instancia internacional para trabajar por la transición, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, declaró en su cuenta de Twitter que "los gobiernos que se solidarizan con golpistas se convierten en cómplices del alzamiento militar inconstitucional".

El chavismo tiene a Blanco entre ceja y ceja desde hace años. Sobre él pesaban varias acusaciones sin sustento, como cuando en 2009 un diputado oficialista lo denunció como "el cabecilla de grupos armados que generan violencia, disturbios y responsables de crear un clima propicio para calentar las calles y desestabilizar la nación".

Blanco fue arrestado en agosto de ese año bajo cargos de incitar a la violencia y de lesionar a un policía. Amnistía Internacional afirmó entonces que su detención parecía estar "políticamente motivada" y pidió su liberación, que fue obtenida recién en abril de 2010, ocho meses después del arresto.

En 2016, el actual presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, dijo que Blanco entregó dinero a grupos desestabilizadores en la marcha opositora que se dirigió al Colegio Nacional Electoral (CNE) exigiendo un referéndum revocatorio de Maduro. Y ese mismo año, según un informe de la cadena de televisión bolivariana Telesur, Blanco fue señalado como autor de un plan violento y desestabilizador en la llamada "gran toma de Caracas".

Agencias ANSA, DPA, AFP y Reuters