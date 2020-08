El primer ministro británico, Boris Johnson, se une a una clase de alumnos de año 11 en la escuela Castle Rock, Coalville, en el centro de Inglaterra, el 26 de agosto de 2020, durante una visita en el primer día de regreso a clases Fuente: AFP

LONDRES.- Un informe de las autoridades inglesas muestra que, al menos allí, la reapertura de los colegios apenas provocó nuevos casos de coronavirus. La investigación se apoya en datos de 23.400 guarderías, escuelas e institutos a las que acudieron 1.646.000 niños. En un mes, solo se produjeron 198 casos de Covid-19 confirmados entre alumnos y profesores. La mayoría fueron episodios aislados y solamente el 0,01% de los espacios educativos sufrió un brote.

A diferencia de lo que sucedió en España, donde las escuelas se cerraron en marzo para no abrir, en Inglaterra miles de ellas reabrieron en junio con la desescalada y hasta las vacaciones de finales de junio. Ese mes de clases ofreció a las autoridades sanitarias la ocasión de ensayar varias de las medidas de seguridad que ahora se preparan para la vuelta a las clases en otros países como España. Entre ellas estuvieron el lavado frecuente de manos, la creación de burbujas de niños que no se relacionan con los demás, reducción de la ratio por clase y el aislamiento social, pero no el uso de mascarillas. Los resultados de su informe, recién publicados, son una llamada a la calma.

En los 30 días de junio se reportaron a las autoridades sanitarias 170 eventos de posible infección en la escuela. Solo se confirmaron 101. De ellos, en la mayoría se trató de un único caso y solo el 18% fueron brotes (dos o más casos relacionados). En total hubo 198 infectados. Setenta eran niños y los 128 restantes personal educativo. Ninguno de ellos tuvo que ser hospitalizado.

Más de la mitad de los brotes afectaron únicamente a dos personas. El informe pudo detectar la dirección de la mayoría de los contagios intraescolares. Solo hubo dos de niño a niño y otros seis de niño a profesor. La mayoría de los brotes se originaron en el personal educativo y se propagó entre ellos, aunque hubo siete infecciones de profesor a alumno. En el 90% de los casos el aislamiento de la burbuja del caso índice bastó para frenar la propagación.

En términos absolutos, el riesgo de contagio y aparición de un brote fue realmente bajo, con 4,8 eventos por cada 1000 colegios. Aunque positivos, los datos podrían tener sesgos, ya que la apertura de los colegios, aunque masiva, fue parcial y los niños no tenían obligación de ir a clase.

"La infección por Covid-19 y los brotes fueron raros en los entornos educativos durante el primer mes tras el relajamiento del confinamiento en Inglaterra", concluye en una nota el doctor Shamez Ladhani, de la agencia de Salud Pública de Inglaterra y principal autor del informe. Ladhani también recuerda que encontraron una correlación entre infecciones en la escuela e incidencia del coronavirus en la región. Esto apuntaría a que la apertura o no de las escuelas no fue un factor decisivo el curso de la pandemia al menos en junio y en Inglaterra.

