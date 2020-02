El caso sucedió en Colombia, hace 20 años, pero recién ahora el sacerdote involucrado habló del tema Fuente: Archivo

Nelson Williams Montes Lizarazo tenía 30 años cuando empezó a abusar sexualmente de Paola (nombre ficticio), de 10 años. Se conocieron en la parroquia del barrio Villa Andrea, Bogotá, Colombia, donde el hombre era seminarista.

"Siempre buscaba la manera de estar a solas conmigo", denunció Paola al medio local radio Caracol."La primera vez que me tocó fue en la Navidad en que lo conocí", dijo.

El primer abuso, según la denuncia de Paola, fue en 1999. Los abusos, reconocidos luego por el propio Lizarazo, continuaron hasta 2003, cuando la joven quedó embarazada.

"Estaba muy asustada, él supo manejar la situación, él me tapó la boca, y me dijo que lo que estaba pasando no estaba mal porque era un designio de Dios", contó Paola.

La mujer realizó una denuncia formal ante la justicia en 2012, pero la fiscal rechazó el caso porque dijo que la causa había prescrito. Ahora, por primera vez, Lizarazo dio una entrevista y contó su versión de los hechos. "El amor no tiene edad", dijo a radio Caracol.

Yo tuve una relación de amor con Paola, consentida por ella a pesar de la edad

"Yo tuve una relación de amor con Paola, consentida por ella a pesar de la edad, y consentida con sus padres y hermanos. A raíz de esa relación de amor nació un niño, mi hijo", dijo Lizarazo, que en 2002 se convirtió en sacerdote por la arquidiócesis de Bogotá.

"Uno cuando se enamora no tiene un calendario para decir cuántos años tiene uno o el otro... Las circunstancias se dan para que surja esta relación de amor", agregó el hombre, que hoy tiene 50 años.

Durante la entrevista, publicada esta semana, Lizarazo insistió en que la relación con Paola fue una relación consentida y no vio nada de malo en que un mayor tenga ese tipo de vínculo con una menor.

"Si uno se pone a ver estadísticas, se va a dar cuenta de que hay muchas relaciones así, consentidas por la familia. La familia me buscaba, ella me buscaba", dijo el hombre.

"Cuando le declaré mi amor fue en el 2004. Yo me sentí correspondido, dentro de la formación que yo tengo no sabía qué decir ni que hacer... Pero vi la oportunidad de manifestar mis sentimientos, que fueron aceptados... porque yo iba y la familia me recibía común y corriente".

"La relación de amor nació cuando ella iba a cumplir los 15 años, inclusive la fiesta de 15 la organicé yo".

Lizarazo dijo que esperó hasta que Paola tenga más de 14 años para poder "formalizar la relación". Según dijo, a esa edad él consideraba que podía "pedirle la mano a la familia".

La relación de amor nació cuando ella iba a cumplir los 15 años, inclusive la fiesta de 15 la organicé yo

En ese momento, la menor quedó embarazada. "Quedamos en embarazo, y teníamos un proyecto de vida, que se vio fracasado porque otras personas intervinieron", dijo el hombre.

"No creo que haya sido abuso porque yo no utilicé mi ministeiro para intimidarla o para manipularla. Yo no dije que era la voz de Dios ni nada de eso", dijo.

"El papá y la mamá nos aceptaron bien. El hermano mayor y el intermedio también, porque son razonables. Pero el hermano menor no. Nos preguntó por qué no usamos anticonceptivos, y yo le dije que usar anticonceptivos es decirle no a la vida".

Después de que nació el bebé, en 2004, Lizarazo lo presentó para inscripción en otro municipio, porque "en Bogotá tenía miedo".

"Pensé en renunciar al sacerdocio, pero cuando se lo comuniqué a la familia de Paola, me dijeron que cómo iba a mantener al niño. Entonces negociamos, y yo quedé en seguir, pero quería vivir con Paola. Y lo hicimos así". Paola niega que haya vivido con el cura.

En 2010, Lizarazo fue transferido a Venezuela. Paralelamente, Paola intenta denunciar al cura ante la Iglesia local.

Lizarazo permaneció ejerciendo en Venezuela hasta el 2017, cuando Paola fue intimada para que no demande a la Arquidiócesis de Bogotá. A cambio, se expulsó al sacerdote de la Iglesia Católica.

Lizarazo dijo ahora: "Visto desde el punto de vista de los valores de hoy, que quieren estandarizar las conductas de las personas, [lo que pasó] está mal". Pero insistió: "No fue abuso, siempre hubo una relación de amor".