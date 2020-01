El crucero Costa Smeralda, clausurado a 70 km de Roma Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2020 • 10:52

Gabriela, una argentina que viaja en el crucero varado en Italia por la sospecha de que haya personas infectadas con coronavirus, contó que adentro del barco solo hay rumores y que, pese a la prohibición de bajarse de la embarcación, la gente actúa normalmente. "Salen a tomar sol y a comer", contó desde el Costa Esmeralda.

"El capitán nos dijo primero que estábamos demorados por controles sanitarios de rutina. Pero después no dijeron por los altoparlantes que debido a este virus iban a hacer controles más exhaustivos", dijo en TN.

La mujer está en el crucero de Costa Cruceros acompañada por cinco adultos, y uno de ellos médico. "Él es el que nos está dando algunas recomendaciones, por ejemplo, no subirnos a los ascensores, no tocar barandas de las escaleras, no fregarnos la cara y mantener una buena alimentación. Hasta ahora las autoridades nos dijeron nada más que nos lavemos las manos con sanitizantes".

La embarcación -parada en el puerto de Civitavecchia con 6000 pasajeros y mil tripulantes a bordo- tiene 18 pisos y mide tres cuadras de largo.

"Esto hace que no nos damos cuenta de nada irregular. Lo que sabemos es por redes sociales. Por eso la gente acá todavía está muy tranquila: sale a tomar sol, va a comer, toma alcohol", relató.

Las sospechas recaen sobre una mujer de Macao, China, que presentaba síntomas compatibles con el coronavirus. Tanto ella como su marido, asintomático, fueron aislados en el barco y revisados por médicos del hospital Spallanzani de Roma, que le tomaron pruebas para analizar.

"Los resultados van a estar listos recién a la medianoche. Mientras tanto no nos dejarán bajar a Roma", dijo Gabriela, quien agregó que empezó a prestar atención de "las personas orientales que están usando barbijo". "Se ven, pero no se dan situaciones de discriminación", aclaró.

La cónsul general en Roma, María Lucía Dougherty de Sánchez, informó que son 35 los argentinos que están adentro del crucero y que esperan tener certezas de lo que está ocurriendo.

Alarma global

China informó hoy el peor balance de muertos en un día, 38 fallecidos, por el virus, por lo que el saldo hasta el momento ya es de 170 muertes, mientras unos quince países registraron pacientes contagiados.

Los contagios ya alcanzaron los 7711 casos, 1370 de ellos pacientes en condiciones graves, informó la Comisión Nacional Sanitaria china. La mayor parte de ellos fueron registrados en la provincia de Hubei, donde se originó el virus.