Una mujer de 88 años que fue estafada por su hija y echada de su propia casa

Una mujer de 88 años fue estafada por su hija, quien la echó de su propia casa

Una mujer de 88 años fue estafada por su hija y desalojada de su casa en Linares, Chile. La imagen de la mujer, identificada como Adriana Lobos, sentada en la vereda de la calle entristeció a a todos y sorprendió a los vecinos, quienes comenzaron a investigar qué había sucedido.

"Mi madre estaba a cargo de mi hermana menor, Fernanda. Creíamos que estaba todo bien, pero ahora nos enteramos que en diciembre de 2019 ella engañó a mi madre para que le diera los derechos de la casa, que quedó a nombre de ella", contó a Linares en Línea Alejandra Marchant, la otra hija de Adriana.

Según trascendió, ya se realizó una denuncia por desalojo y posible engaño para obtener los derechos de una casa en contra de una adulta mayor. "La situación se agravó tras denuncia de vecinos que me indicaron que mi madre había sido desalojada de su casa y literalmente, dejada en la calle. Hoy hemos hecho la denuncia, mi madre mentalmente no está bien y creemos que fue engañada por mi hermana", completó Alejandra.

Adriana presenta evidente estado de desnutrición y está siendo examinada por los médicos. Además, ya se encuentra junto a su otra hija que la está acompañando.

El triste episodio no pasó desapercibido en la ciudad, e incluso el alcalde hizo mención. "Es lamentable este hecho. Me duele y me sorprende que una madre sea desalojada por su hija, vamos a brindar todo el apoyo a la señora Adriana y por los antecedentes que tenemos, lo más probable que la venta de la casa, de la madre a su hija, pueda estar ´viciada´", indicó.