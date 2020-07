El momento en el que la mujer roció al hombre con gas pimienta

25 de julio de 2020

Una pareja se disponía a disfrutar de un día de picnic en San Diego, Estado Unidos. Junto a su pequeño cachorro, se detuvieron en un parque para disfrutar de unos deliciosos sandwiches. Al ver que no llevaban barbijo, una mujer que paseaba el perro se les acercó y los roció con gas pimienta.

La violenta escena ocurrió el jueves en Ocean Beach, a cinco kilómetros del aeropuerto internacional de San Diego. Decididos a pasar una tarde al aire libre, Obrien y su marido fueron hasta el parque Dusty Rhodes, un espacio pensado para que los perros corran y jueguen libremente. Ellos dos y su perrito de tres meses, el plan ideal. Pero algo no salió como estaba previsto.

Según publica el portal ABC 10, una mujer que estaba paseando su perro acercó hasta ellos y los increpó. En primer lugar les dijo que no podían comer en ese parque para perros y luego les recriminó que no estaban usando barbijos o máscaras protectoras.

"De haber sabido que no se podía comer allí no habríamos llevado a nuestro cachorro. Además nos empezó a cuestionar que no estábamos usando cubrebocas cuando, en realidad, estábamos manteniendo distancia social: no había nadie cerca nuestro", aseguró Obrien a esa cadena de televisión local.

De acuerdo con lo señalado por ese portal, la mujer se apartó unos minutos y, a su regreso, agredió a la pareja. "Se acercó a la mesa y me roció la cara. Mi esposa, como buena persona que es se paró para pedirle que se aleje y para pedirle que se calmara. La mujer la agarró de la oreja y le vació el resto del tubo de gas en la cara", relató

Inmediatamente después del incidente, la mujer se alejó con su perro del parque, se subió al auto y se marchó. Por su parte, la pareja debió dirigirse a un hospital cercano para que curaran las heridas en la piel del hombre agredido.

El cachorro que Obrien y su esposo llevaron a pasear al parque Crédito: ABC 10

Ante la policía de San Diego, la pareja denunció el incidente y quedó asentado como un caso de ofensa menor. Pese a la agresión sufrida en carne propia, la mujer celebró que no le sucedió nada a sus pequeña mascota.