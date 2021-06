Uno de los países con mayor tasa de vacunados se despide de las restricciones

REIKIAVIK.- Después de 15 meses de restricciones, las autoridades de Islandia decidieron eliminar todas las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus a partir de este sábado, después de haber logrado frenar las cifras de casos e impulsar una campaña de vacunación exitosa.

“Es una sensación un poco extraña, después de haber estado muchas veces frente a ustedes aquí o en otro lugar para anunciar el endurecimiento de las medidas, pero hoy es el día que las vamos a levantar”, celebró la primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, en rueda de prensa.

El número reducido de personas reunidas en espacios públicos o la limitación horaria de la apertura de los bares y restaurantes dejarán de estar vigentes a partir del sábado BBC Mundo

Los islandeses ya no tendrán que usar mascarilla ni mantener el distanciamiento social, mientras podrán juntarse con sus familiares y amigos en espacios públicos sin aforo ni restricciones de horarios.

“En realidad, estamos restableciendo la sociedad a la que estábamos acostumbrados a vivir y a la que aspiramos”, precisó la ministra de Sanidad, Svandís Svavarsdóttir en un comunicado. Las primeras restricciones entraron en vigor el 16 de marzo del año pasado.

Esta decisión se planea llevar adelante en cuatro etapas. Se preveía desde abril, “cuando alrededor del 75% de la población - de más de 16 años - haya recibido al menos una dosis de la vacuna”.

El país, de 365.000 habitantes, registra la mayor tasa de vacunados con al menos una dosis en el mundo per cápita (75,64%). Según Our World in Data, el 51,2% de los habitantes de Islandia está completamente vacunado, mientras que el 24,44% recibió una dosis.

Gran parte de este logro recae en la estrategia de rastreo de casos que utilizó el país para controlar los contagios, considerada por muchos epidemiólogos como única en el mundo. Se basó en realizar pruebas de coronavirus de forma masiva, no solo a sospechosos de tener la enfermedad o personas con síntomas, sino también a la población general al ofrecer pruebas gratuitas para todos.

Sin embargo, las restricciones siguen vigentes en las fronteras, donde los visitantes que no estén vacunados deberán presentar un test PCR negativo obligatorio a su llegada y, después, hacerse otros dos tests tras permanecer aislado durante cinco días.

Quienes presenten un certificado de vacunación o se hayan recuperado de la enfermedad, estarán exentas de esa obligatoriedad a partir del 1 de julio.

Desde que se desató la pandemia, Islandia contabilizó un total de 6637 casos y 30 muertes.

Agencias AFP y DPA

LA NACION