Uruguay: graban a un diputado que obligaba a sus trabajadores a trabajar con coronavirus

Un empresario citrícola y diputado del Partido Colorado, que forma parte de la coalición del gobierno de Uruguay, admitió haber trasladado en colectivo a empleados suyos con coronavirus, también dijo que ellos incluso cursando la enfermedad, “nunca dejaron de trabajar”, según informó hoy la prensa local.

Según publicó El País de Uruguay, las polémicas declaraciones del legislador surgieron durante una conversación que mantuvo con una trabajadora, que le reclamaba mayores cuidados. La mujer argumentaba que no estaban dadas las garantías sanitarias para asistir, porque uno de los empleados de la cosecha estaba esperando el resultado de un análisis. La charla fue grabada y difundida hoy por el Informativo Sarandí.

“No me compliques por esa bobada”, le contestó el diputado por Salto Omar Estévez durante la conversación que mantuvo con una empleada que decidió grabarlo, preocupada por la situación y la falta de cumplimiento de protocolos de la empresa.

En el audio, difundido por la radio Sarandí y reproducido por otros medios, Estévez afirmó que sus empleados seguían yendo a trabajar con Covid-19. El diputado ya había ganado notoriedad en septiembre pasado cuando votó un proyecto de ley que favorecía a su empresa, violentando el reglamento de la Cámara de Representantes.

“Yo tenía Belén (localidad de Salto) con ocho positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar”, afirmó Estévez, según reportó el diario La República. Días atrás, el legislador se había referido a la necesidad de empleados para levantar la cosecha.

Los trabajadores del sector afirmaron que les preocupaba la cantidad de gente con Covid-19 en los ómnibus despachados con ese fin. Sin embargo, Estévez considera en la grabación que se trata de una preocupación “estúpida”.

“Yo me contagié y no se hisoparon todos los diputados, se hisoparon los dos que estaban al lado mío”, sostuvo Estevez, quien pidió ser recibido por la Comisión de Ética del Partido Colorado y por la bancada de esta fuerza en la Cámara de Representantes para explicar sus dichos y hacer su descargo.

El Comité Ejecutivo Nacional colorado debatirá el tema el lunes en su reunión semanal, antes de que comparezca Estévez, según publicó Montevideo Portal.

El descargo de Estévez

De todas formas, según informó El País de Uruguay, rápidamente esta tarde Estévez emitió un comunicado en el que señaló que se equivocó al “no utilizar las palabras correctas” y destacó que “jamás expondría la salud de ningún compatriota”.

“No se registraron contagios en mi empresa y siempre he velado por cumplir la normativa sanitaria y los protocolos correspondientes con responsabilidad”, resaltó el legislador, quien expresó que al haber cursado la enfermedad sabe “de primera mano lo que se padece al transitarla, y jamás expondría la salud de ningún compatriota”.

Por último, el empresario reveló que él también fue “arrancador de naranjas”. Y en relación a ello concluyó: “Sé lo que mi sector vive día a día. Soy parte de ellos y no me olvido de dónde vengo, ni la lucha por (los) derechos de los trabajadores que me han embanderado toda la vida”.

Con información de Télam

LA NACION