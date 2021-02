Venezuela: las razones por las que se complica la campaña de vacunación

CARACAS.- El deteriorado sistema de salud de Venezuela y el colapso económico convertirán al país en uno de los lugares más difíciles de la región para realizar una campaña y vacunar contra el coronavirus, un esfuerzo que ya va rezagado comparado con la mayor parte de América del Sur, de acuerdo con los especialistas, que vaticinan más complicaciones.

El país tiene una de las tasas más bajas de cobertura en América Latina, incluso para vacunas básicas, según cifras de los organismos regionales de salud, debido a años de apagones, pérdida de personal médico y deterioro de los ambulatorios locales, que son cruciales para tales campañas.

Venezuela dio un paso esta semana para obtener acceso a vacunas con una reunión entre los líderes de la oposición y los funcionarios de salud que puede garantizar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con graves problemas de liquidez, pueda pagar las dosis.

Este mismo sábado llegaron las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V -que inicialmente serán utilizadas para inmunizar al personal de salud- en un vuelo especial de la línea aérea estatal venezolana Conviasa desde Moscú.

No obstante, sin llenar los vacíos en su infraestructura de salud, será difícil llegar a rincones remotos del país, económicamente devastado. Eso podría dejar focos de aislamiento que socavan el esfuerzo de mitigación global y aumentan el riesgo de creación de nuevas variantes.

En los hospitales la crisis se siente muy fuerte Archivo

Las instalaciones de almacenamiento en frío están operativas en Caracas, pero los centros de distribución regional en las capitales de los 22 estados fueron golpeados por apagones y el deterioro de las unidades de refrigeración, según reveló el doctor Huniades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina.

“Entonces no haces nada con tener la vacuna en Caracas y que no puedas llevarla al interior de la república”, dijo Urbina en una entrevista. En los estados y las “regiones no están preparadas, en su mayoría, con la cadena de frío adecuada”, agregó.

El impacto de la crisis económica hiperinflacionaria de Venezuela es evidente en las tasas de vacunación del país, muy por detrás de las de Haití en las vacunas contra el sarampión, paperas, rubéola y la hepatitis B, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los expertos en salud dicen que este fue el resultado de años de declive del sector de la salud, incluida la pérdida de personal calificado debido a la migración masiva, presupuestos inadecuados para las campañas de vacunación y el abandono de ambulatorios en áreas rurales.

El colapso económico de Venezuela ha provocado la migración de unos cinco millones de personas desde 2015, y la situación sobre el terreno ha empeorado en los últimos años.

Para 2017, la vacunación se había reducido tan drásticamente que Venezuela sufrió un brote de sarampión que solo se controló mediante una importante campaña de la OPS destinada a garantizar que no se propagara a Brasil.

El gobierno de Maduro culpa de su situación actual a las sanciones estadounidenses que paralizaron las exportaciones de petróleo y dificultaron la importación de bienes y materias primas.

La relatora especial de derechos humanos de la ONU, Alena Douhan, dijo el viernes que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea han tenido un “efecto devastador” sobre el país, añadiendo otro problema a la caída de los precios del petróleo, la mala gestión y la corrupción.

La crisis afecta a los hospitales, la educación y la calidad de vida de todos y todas los venezolanos y hay temor por la fuga de profesionales.

La escasez de combustible es ahora tan grave que pocas personas pueden permitirse viajar en un país donde la nafta fue casi gratuita durante años. Las ciudades provinciales han sufrido apagones mucho más frecuentes desde que un corte de energía en 2019 paralizó el país durante casi un mes.

Una organización humanitaria local denunció una campaña de intimidación de los trabajadores humanitarios que generó críticas de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, socavando la confianza entre los aliados cruciales en el esfuerzo por conseguir y distribuir la vacuna.

El doctor Alberto Paniz-Mondolfi, médico y profesor de patología en el Hospital Icahn-Mt Sinai en Nueva York, dijo que cuando hizo su residencia hace 20 años, incluso los puestos de salud en remotos puntos del Amazonas estaban completamente equipados para campañas de vacunación.

“Ahora no tienes refrigeradores en las clínicas ambulatorias. No tienes acceso seguro al hielo seco”, dijo Paniz-Mondolfi, quien huyó de Venezuela en 2019 tras ser amenazado por funcionarios del gobierno tras su investigación sobre el resurgimiento de enfermedades infecciosas prevenibles.

“Vas a cualquier comunidad en Venezuela, una comunidad remota en las provincias, la mayor parte de la red ambulatoria ha cerrado”, agregó.

Reuters