Venezuela pide la detención de un exministro crítico de Maduro que rompió con el régimen

CARACAS.- El gobierno venezolano emitió este jueves una nueva orden de detención contra el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, un hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez y que más tarde rompió con el régimen de su sucesor, Nicolás Maduro, tras instarlo a una “profunda revisión”.

La Fiscalía venezolana dictó la orden de detención después de que el gobierno denunciara un fraude por 4850 millones de dólares en la petrolera estatal Pdvsa.

El país caribeño emitió en 2021 una alerta roja de Interpol para la captura de Ramírez por otro caso de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), pero Italia, donde se encuentra el exfuncionario, negó la extradición.

“Yo creo que las autoridades italianas deben estar pensando muy bien su papel en la lucha contra la delincuencia trasnacional. Estamos hablando de una persona que ha sido denunciada con pruebas”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en una rueda de prensa.

Rafael Ramírez, junto con Maduro, en Caracas, en 2013 Archivo

A través de Twitter, el exministro se defendió de las acusaciones y escribió: “Como había advertido horas antes, el gobierno lanzó otra olla podrida en mi contra. Lo hace Tarek El Aissami, buscado y sancionado por la justicia internacional por graves delitos, incluido narcotráfico, lo cual le quita toda toda legitimidad a sus acusaciones”.

El actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, denunció el martes que PDVSA hizo 28 giros por un total de 4850 millones por un crédito contraído en febrero de 2012 con la empresa privada Atlantic 17.107 A.C, sin que la compañía estatal recibiera el dinero del préstamo.

La línea de crédito, de acuerdo con la denuncia, fue cedida por Atlantic a los fondos extranjeros Violet Advisors S.A. y Welka Holding Limited, con sede en Panamá y San Vicente y las Granadinas, respectivamente, que habrían recibido los pagos entre 2012 y 2013.

Saab informó que por este caso se dictaron “órdenes de aprehensión” contra el exministro y otras siete personas.

Ya fue arrestado el exvicepresidente de Finanzas de la estatal, Víctor Aular, imputado por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, malversación, lavado de dinero y asociación para delinquir.

El fiscal divulgó un video en el que Aular reconoce “responsabilidad en esta operación”, asegurando que fue ordenada por Ramírez.

Saab dijo que el exministro está involucrado en nueve de 25 investigaciones de corrupción en PDVSA que lleva su despacho desde 2017, por los que han sido procesados, precisó, 186 exfuncionarios.

Expresidente de PDVSA (2004-2014) y exministro de Petróleo (2002-2014), Ramírez fue uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez (1999-2014). En 2017 fue designado embajador de Venezuela ante la ONU. Pero ese mismo instó al gobierno a hacer una “profunda revisión” y debió dejar el cargo.

“Debo informar que ayer, 4 de diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del presidente de la República, a mi cargo como Embajador Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones. Me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez”, escribió entonces Ramírez en su cuenta de Twitter.

