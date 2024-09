Venezuela suspende los vuelos comerciales con Chile después de que Boric llamara “dictadura” al gobierno de Maduro

Escuchar

El gobierno de Venezuela suspendió las operaciones aéreas comerciales con Chile por tiempo indefinido, según informaron el miércoles fuentes del Ministerio de Transporte venezolano a la agencia EFE, después de que el presidente chileno, Gabriel Boric, se refiriera al gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura” en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

“Se suspenden las operaciones aerocomerciales de transporte de pasajeros desde y hacia la República de Chile”, indicó en un comunicado el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en el que no dio detalles sobre el motivo de la decisión, de acuerdo a EFE.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace gestos a los miembros jóvenes del Partido Socialista Unido durante un evento que marca el ala juvenil del 16º aniversario del partido en Caracas, Venezuela, el jueves 12 de septiembre de 2024. Ariana Cubillos - AP

En tanto, el gobierno chileno lamentó este miércoles la decisión de Venezuela, que consideró “una decisión unilateral que vuele a poner en una situación de vulnerabilidad a cerca de 800.000 venezolanos que residen en nuestro país”.

“Es una acción injustificada y que lamentamos”, dijo un vocero del ministerio chileno de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Chile se suma ahora a la lista de destinos a los que el gobierno venezolano dictaminó el cese temporal de las operaciones aéreas, entre los que se encuentran Panamá, República Dominicana y Perú, vigente desde el 31 de julio, tras romper relaciones diplomáticas con esos países.

En una entrevista reciente, la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, dijo que la suspensión de vuelos es una medida “política” que redujo un 54% de la conectividad internacional del país. Ahora solo quedan 83 vuelos internacionales de los 181 que antes viajaban por semana a Venezuela.

“Es una medida política que, en realidad, no beneficia a nadie. No es que los aviones están preparados esperando que Venezuela abra, esos aviones están yendo a otras rutas”, afirmó a Efe, antes de alertar sobre el profundo impacto económico de esta decisión.

La normativa venezolana llega un día después de que el mandatario chileno Gabriel Boric tildara al gobierno de Maduro como una “dictadura” y abogara por una “transición pacífica a una democracia” ante la Asamblea General de la ONU, tras las irregularidades denunciadas en las elecciones del pasado 28 de julio en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la victoria de Maduro sin mostrar las actas electorales.

“Se llevó adelante un fraude en las elecciones, cuando se comete un fraude es porque no se quiere reconocer la derrota propia (...) Por eso llamamos al gobierno a respeta la democracia, validar los resultados reales que indican que hubo una derrota del régimen”, indicó el mandatario chileno, que abogó por una salida pacífica del conflicto.

Aún así, insistió en que por el momento no planea reconocer como presidente al candidato opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España. “Lo que nosotros no vamos a hacer es reconocer, o dar un título que en la práctica no se tiene. En Chile y el mundo se aprendió de la experiencia que existió con esta suerte de figura de presidente encargado que se le dio a Juan Guaidó, no tuvo ningún resultado positivo para Venezuela”, sostuvo.

Saludo el valiente discurso del Presidente @GabrielBoric.



Los venezolanos han expresado su voluntad el #28j, por lo que es mi deber defenderla y avanzar hacia una transición en paz.#Venezuela https://t.co/K7WDwFcM68 — Edmundo González (@EdmundoGU) September 26, 2024

Boric también criticó las sanciones que aplica a Estados Unidos a Venezuela que, según él, están empujando a los venezolanos a huir de su país. “Las sanciones económicas golpean más al pueblo venezolano que a sus actuales gobernantes. Golpean a los humildes, a los trabajadores”, añadió el mandatario chileno.

Según Boric, el castigo económico “se conjuga” con la crisis política y en conjunto “han empujado a más de siete millones de venezolanos al exilio”.

“De los cuales cerca de 800.000 se encuentran en Chile. Y por responsabilidad debo ser claro en este punto: Chile no está en condiciones de recibir más migración”, enfatizó durante su intervención en la sede de Naciones Unidas.

Tras la participación de Boric en Nueva York, el exdiplomático González Urrutia celebró “el valiente discurso del presidente Boric” ante la ONU en un posteo de X. “Los venezolanos han expresado su voluntad el 28 de julio, por lo que es mi deber defenderla y avanzar hacia una transición en paz”, escribió.

