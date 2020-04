Denise Nuñez está delante de todos. Médica intensivista, Nuñez, 45 años, trabaja en una unidad de terapia intensiva en el Bronx, uno de los barrios más golpeados de Nueva York, Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza Denise Nuñez

Rafael Mathus Ruiz 23 de abril de 2020

WASHINGTON.- En el frente de batalla contra el coronavirus , Denise Nuñez está delante de todos. Médica intensivista, Nuñez, de 45 años, trabaja en una unidad de terapia intensiva en el Bronx , uno de los barrios más golpeados de Nueva York , donde realiza el procedimiento más peligroso y emblemático de la pandemia que quebró al mundo: intuba a pacientes críticos para conectarlos a un respirador artificial . Los médicos y enfermeros con esa tarea están más expuestos al virus y lidian a cada segundo con la vida y la muerte.

Con la pandemia, el trabajo de Nuñez se multiplicó. En vez de tener que intubar a una o dos personas por día, ahora lo hace a cada rato. " No te da tiempo siquiera de terminar con uno que tenés que pasar al otro , y después viene el otro, y el otro", relata. "Nunca había pasado, ni con la gripe A, que fue bastante fuerte, pero fue nada comparado con esto", continúa.

No solo ve a ancianos: en la sala de terapia intensiva -atestada- hay jóvenes, mayores de edad y hasta un bebé de cuatro meses . "Hay de todo. Tenemos de 30 años, 27, 28, 4 meses. Tenemos de todo. Hay adultos y niños. Tenemos muy pocos casos que están saliendo bien", cuenta.

La vida de Nuñez está signada por el "código rojo" . Es una alarma del hospital que se activa cuando un paciente necesita ser intubado. Nuñez y su equipo corren a atenderlos. "Ahora no para", grafica. Nuñez dice que a veces sueña por la noche con la alarma, salta de la cama, corre y recién se da cuenta que está en su casa cuando su marido la frena en la puerta de la habitación.

En el hospital, Nuñez tiene tres minutos para hacer su trabajo . Los enfermeros la ayudan a vestirse con el equipo de protección a las corridas por los pasillos del hospital. El intubado tiene que hacerse "rápido y despacio a la vez", explica. "Con la pandemia, el trabajo es el mismo. Tenemos que salvar vidas", afirma la médica. "La diferencia es la cantidad de muertos, la cantidad de pacientes graves, en un solo momento. Se ha multiplicado por 10, por decir un número. Se ha multiplicado demasiado. La carga física y emocional se ha más que duplicado o triplicado , en todos nosotros, y en mi", dice.

Al final del día, solo queda el agotamiento. "Cuando te das cuenta han pasado ocho horas, no has ido al baño, no has comido y no te das cuenta porque la adrenalina es total . Pasan 12 horas, 10 horas. Y al final del día, te estás muriendo. No te das cuenta. Llegás a la sala y no sabés cómo vas a llegar a tu casa . Y a veces tenés que quedarte más de 24 horas", relata la médica.

Además de intensivista, Nuñez es pediatra. Nació en Estados Unidos, creció en República Dominicana y terminó en el Bronx. Recuerda la gripe A, que azotó al país en 2009, cuando se murieron "muchísimos pacientes, bien rápido". Pero después insiste: no fue nada con lo que ocurre ahora. "Esto ha sido algo inimaginable para todos. Estamos graduando estudiantes para que puedan trabajar , se ve lo desesperado que está todo el mundo. Que los hospitales estén completamente repletos, repletos, repletos, nunca. Nunca se vio en la historia", afirma.

La gran mayoría de las personas infectadas con el nuevo coronavirus logran capear la enfermedad en sus casas sin ir al hospital. Algunos ni siquiera tienen síntomas, otros describen una gripe brutal que los tumba por días. Los casos más críticos terminan en la terapia intensiva, con una enfermedad pulmonar severa que los lleva a un respirador. Para la mayoría, es una sentencia de muerte: el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que mientras más tiempo permanece una persona en un respirador, menos probabilidades tiene de sobrevivir . "Si vas a un respirador, hay aproximadamente un 20% de posibilidades de que salgas del respirador", dijo Cuomo.

Nuñez desconoce por qué hay personas que terminan en un respirador y mueren, mientras otras se recuperan sin llegar a enfermarse tanto . Ya no se trata solo de la edad del paciente o si tiene alguna condición clínica previa, como diabetes. Los médicos todavía están tratando de entender por completo cómo ataca el virus al cuerpo y por qué algunas personas pueden montar una defensa más robusta que otras. "Nadie lo sabe. Estamos todos tratando de juntar información, los hospitales están haciendo investigaciones. Creo que ya para octubre, en el otoño, sabremos algo más. Pero nadie puede decir con exactitud la razón de por que está pasando ", explica.

Un tema que la preocupa es que en los pacientes más críticos que mueren sufren una falla multiorgánica. No solo les fallan los pulmones: fallan los pulmones, el riñón, el corazón . "Estamos pensando que el virus ataca todo" , dice.

Los médicos y enfermeros que trabajan en terapia intensiva, y sobre todos quienes intuban pacientes, están expuestos como nadie. Un médico lo describió como estar al lado del reactor de Chernobyl. Nuñez vuelve a su casa con su hija y su marido. Aprendió a convivir con el riesgo.

-¿Cómo se siente con eso?

- Indefensa . Tengo sentimientos encontrados. Es un deber que uno tiene, es lo que estudiamos, es mi función, mi trabajo. Pero a la vez uno dice, 'Dios mío, estoy tratando de salvar una vida, ¿pero a veces a expensas de la mía?' En el momento uno. en el momento de la emergencia, del fragor, no piensas. Ya estoy programada. Fui entrenada así. Cuando uno está en el medio del fuego, no pienso en mi , estoy pensando en la persona. Pero como vemos tanta gente morirse tanto, tanto, tanto, el temor te agarra. Cuando terminamos, nos sentamos juntos, y estamos atemorizados. El corazón palpita .