Video: la “mascota” de un programa de TV acosó en vivo a una famosa conductora

En el programa JB en ATV de la televisión peruana (conducido por el humorista Jorge Benavides) se llevaba a cabo una entrevista al candidato a presidente Rafael López Aliaga -apodado “Porky”- y una parodia del mismo, ambientada con personajes de la serie animada Looney Tunes, cuando se registró una escena de acoso a la modelo y actriz Fátima Segovia.

Uno de los humoristas del programa, disfrazado de “el gato Silvestre” se acercó a Segovia como si fuera su guardaespaldas y se quedó muy cerca de ella durante gran parte de la entrevista, mientras ella reaccionaba intimidada y le pedía que se aleje. Incluso, llegó a posar su mano sobre la cintura de la modelo.

Mientras tanto, Benavides entrevistaba a López Aliaga, candidato a presidente de Perú por el partido Renovación Popular y miembro del Opus Dei.

El episodio salió al aire el pasado sábado y generó todo tipo de críticas hacia la producción del programa, aunque Segovia no se expidió al respecto. Tampoco se supo quien era la persona que estaba debajo del disfraz.

No es la primera vez que algún integrante de las producciones de Benavides se ve envuelto en un hecho de estas características. En octubre de 2018, la actriz Clara Seminara fue despedida del programa El wasap de JB y meses después denunció que el humorista Enrique Espejo (conocido en Perú como “Yuca”) le había tocado la nalga frente a todos sus compañeros.

Al respecto, Espejo le pidió públicamente a Seminara que “se rectifique, así como me ha denunciado públicamente y me está haciendo daño”. La actriz contó que el acoso se dio cuando ella le estaba enseñando a boxear a Espejo, antes de una grabación.

“Tenía empatía con él y me caía bien. Le digo ‘ya te voy a enseñar a boxear, mira’. Me cuadro y le hago ‘un, dos’ de boxeo. Me río y me volteo para irme y me mete la mano. Me mete un nalgazo”, dijo en diálogo con el magazine Magaly TV La Firme.

