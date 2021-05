Video: trepó por los balcones para salvar a una mujer de 80 años de caer al vacío

Camilo Medina, un joven de 24 años, fue aclamado como “héroe” después de rescatar a una mujer de 80 años que había quedado atrapada en la baranda de su balcón. El hecho habría ocurrido en La Rioja, España, cuando una anciana con demencia senil intentó pasar la baranda de su departamento en el segundo piso, por lo que los vecinos trataron de actuar con inmediatez ante la demora de los bomberos.

“Se cae, se cae”, contó Medina que gritó su papá después de ver la terrible escena. “Salimos y vimos el panorama: medio cuerpo dentro y medio fuera”, relató el joven que trató de calmar a la mujer una vez que estuvo con ella. “La gente me dice que tuve cabeza fría pero fue al revés. Fue cabeza caliente, pensé en la escalera que tenemos en la tienda y para arriba. Decidí que había que subir a meterla dentro de casa”, dijo a Nuevecuatrouno.

Así, el joven reveló que no lo pensó ni un segundo y decidió actuar con la cabeza “en caliente” porque no evaluó los riesgos que estaba por pasar. Los vecinos colocaron una camioneta y abrieron un toldo que colgaba de un kiosco que está en el mismo edificio para amortiguar el impacto de la caída en caso de que sucediera, pero Medina consideró que eso era insuficiente y podía ocurrir una tragedia antes de que llegaran los rescatistas.

Un joven ayudó a una anciana a no caer del balcón de su edificio

“Recuerdo que mi padre me dijo que no lo hiciera, que estaba loco, pero creo que apagué el volumen del cerebro porque a partir de ese momento ya no escuché nada. No se te pasa nada por la cabeza, no piensas. Instintivamente, ves a cualquiera allí arriba y personalmente me gustaría que si eso le pasa a cualquier familiar, otro hiciera lo mismo”, afirmó.

En el video viralizado en las redes sociales se puede ver al joven escalar hasta el mismo extremo donde estaba la anciana, pero después decide ir hasta el lado opuesto y subir la baranda que lo separaba del mismo balcón en el que estaba la anciana.

“Me di cuenta de que justo tenía a la mujer encima y que si intentaba subir por esa zona podía asustarse, así que busqué otra opción. Tuve la suerte de que había una barra en el primer piso, que supongo que era de un antiguo toldo, y así pude ir sujetándome”, explicó de su decisión de subir por el otro extremo del corredor.

El joven intentó escalar por el mismo extremo donde estaba la mujer, pero en seguida se percató de que la anciana podía entrar en pánico Captura de video

Según reveló, el hobby preferido le dio las herramientas necesarias para sacar adelante la situación: “He hecho judo durante muchos años y creo que eso ayer me ayudó; saber que si me agarro a algo tengo la suficiente agilidad para no soltarme”, explicó.

Una vez que estuvo a salvo con la mujer, el joven recién graduado de psicología, trató de calmarla hasta que llegó una ambulancia y la llevó al hospital para constatar de que se encontrara en perfecto estado de salud.

LA NACION