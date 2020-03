Elizabeth Warren era la única mujer con chances en la interna demócrata Fuente: AP - Crédito: Sue Ogrocki

Rafael Mathus Ruiz

WASHINGTON.- La senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren , puso punto final a su campaña presidencial luego de conseguir decepcionantes resultados en el "Supermartes". La salida de Warren le permitirá al senador socialista Bernie Sanders consolidar el respaldo de la izquierda del Partido Demócrata para enfrentar a Joe Biden, el nuevo líder de la contienda .

Warren construyó una sólida campaña y logró posicionarse como la candidata con "un plan para todo", salvo para encontrar un recorrido viable hacia la nominación presidencial en las maratónicas primarias de Estados Unidos. Por un momento, Warren lideró en las encuestas en el otoño boreal pasado, pero su ascenso se esfumó rápidamente .

La salida de Warren postergó por al menos otros cuatro años la llegada de una mujer a la presidencia de Estados Unidos , una barrera que, a pesar del avance de las mujeres en la política norteamericana, el impulso de organizaciones civiles y el empuje que brindaron la Marcha de las Mujeres y el movimiento #MeToo, aún persiste.

Warren anunció su decisión en una llamada con su equipo de campaña, sin dilucidar si respaldará a Sanders o a Biden. Warren habló con ambos luego del "Supermartes".

"Sé que cuando arrancamos esta no era la llamada que siempre quisieron escuchar. No es la llamada que siempre quise hacer. Pero me niego a dejar que la decepción me ciegue, o a ustedes, a lo que hemos logrado. No alcanzamos nuestro objetivo, pero lo que hemos hecho juntos, lo que ustedes han hecho, ha marcado una diferencia duradera", dijo Warren.

"Puede que no esté en la carrera por la presidencia en 2020, pero esta pelea, nuestra pelea, no ha terminado. Y nuestro lugar en esta lucha no ha terminado", arengó.

La campaña de Warren fue una de la más sólidas de la carrera a la Casa Blanca. Al principio, Warren consiguió un fuerte respaldo de la gente que se tradujo en millones de donaciones, y logró despertar entusiasmo en el electorado, sobre todo entre los jóvenes universitarios y las mujeres, con una pulida plataforma progresista. Con un despliegue de energía que la distinguió de sus rivales, Warren corrió de escenario a escenario, y pasó horas luego de sus actos sacándose "selfies" con sus seguidores. Su mantra de campaña resumía su ambición: "Sueña en grande, pelea duro".

Pero Warren nunca pudo extrapolar el entusiasmo de su núcleo duro de simpatizantes para construir un apoyo más amplio, sobre todo, entre las minorías, que le permitiera competir cuerpo a cuerpo con Biden y Sanders, quienes se repartieron los 14 estados que votaron en el "Supermartes", la cita más importante de las primarias. Warren cosechó elogios y entusiasmo, pero fue la primera opción de poca gente, y la segunda opción de muchos.

La salida de Warren de la interna demócrata dejó en soledad a Biden y Sanders para competir por la candidatura y enfrentar al presidente, Donald Trump, en la elección presidencial de noviembre. Ambos buscaron el respaldo formal de Warren, pero la senadora dijo al hablar ante los periodistas fuera de su casa que se tomará "un poco de tiempo" para pensarlo.

Cada vez que se cruzaba con una niña, Warren les decía que competía por la Casa Blanca "porque eso es lo que hacen las chicas", y solía hacer promesas selladas con un gancho con el dedo meñique.

Cuando una periodista le preguntó qué pensaba de que la candidatura quedara en manos de dos hombres blancos septuagenarios, ambos nacidos durante la Segunda Guerra Mundial, Warren respondió: "Una de las partes más difíciles son todas esas promesas y todas esas niñas que tendrán que esperar otros cuatro años más. Eso va a ser difícil".