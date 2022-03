10 cancelaciones de shows

La cancelación definitiva luego de varias idas y vueltas del show que Morrissey iba a ofrecer en Tecnópolis es apenas el último capítulo de una larga saga de suspensiones de shows de las grandes estrellas en nuestro país. A veces por razones perfectamente entendibles, otras con justificaciones más bien alocadas, los argentinos sufrimos las imprevistas decisiones de músicos o productores. Sin la mención de los clásicos faltazos de Kiss de 1983 (¿nuestro debut en esta materia?) o Technotronic (recordarán los más viejos aquel cantito de “¡No viene, no viene, no viene Technotronic!”), aquí un repaso de las diez cancelaciones más estridentes de los últimos 10 años.

10) Kasabian FECHA SUSPENDIDA: 18 de octubre de 2012 en el Pepsi Music ARGUMENTO: Problemas de salud de su guitarrista, Sergie Pizzorno OBSERVACIÓN: Mil vueltas para decidir no venir a Buenos Aires luego de que la banda viajara hasta Santiago de Chile sin su guitarrista. Pizzorno, culposo, escribió en la web: "Estoy realmente devastado por el impacto que ha tenido mi enfermedad en esta gira".

9) The Doors

FECHA SUSPENDIDA: 23 de mayo de 2009 ARGUMENTO: Problemas de agenda de sus integrantes OBSERVACIÓN: Es de suponer que si tenés una banda de rock más o menos conocida, el manager de la misma guía a sus miembros y entre todos coordinan las fechas en que se ofrecerán para dar conciertos. Pero parece que para los veteranos miembros de The Doors aplicaciones como el Google Calendar son muy complicadas y vaya uno a saber qué cosa importante cayó justo para cuando tenían que estar en Buenos Aires. Hubiera sido la última oportunidad de ver a Ray Manzarek, fallecido este mismo año.

8) Björk FECHA SUSPENDIDA: 18 y 21 de abril de 2012 ARGUMENTO: Un nódulo que le apareció en la garganta durante su estadía en Buenos Aires OBSERVACIÓN: Ya estaba en el país haciendo las residencias de su disco Biophilia, donde se había encontrado con otros músicos, con niños y con un público selecto en el Centro Municipal de Exposiciones. Pero tras un breve chequeo en la ciudad, se encontró algo irregular en una glándula y decidió levantar todo, inclusive su show en un conocido festival de una empresa de telefonía móvil.

7) Lenny Kravitz FECHA SUSPENDIDA: 30 de marzo de 2008 ARGUMENTO: Una recaída durante la gira promocional en Europa OBSERVACIÓN: La bronquitis que le agarró en febrero lo tuvo a maltraer buena parte de ese año. No sólo suspendió su gira por la Argentina, sino que también sus shows en Brasil, Chile, México y Colombia. "Estoy muy desilusionado", dicen que dijo o que mandó a decir aquella vez.

6) Aerosmith FECHA SUSPENDIDA: 27 de mayo de 2010 ARGUMENTO: Problemas con el estadio OBSERVACIÓN: Primero iban a tocar en River, pero por aquellos días el Monumental estaba inhabilitado para conciertos. Luego trasladaron el show al Hipódromo de San Isidro y de ahí al Luna Park. Ya mareada, la banda suspendió su show en el país y su baterista, Joey Kramer, escribió en Twitter: "El lugar no pudo resolverlo" (?). Después de su show en La Plata en 2011, sigue la revancha este año en tandem con Muse.

5) The Who FECHA SUSPENDIDA: 24 de marzo de 2007 ARGUMENTO: Problemas para encontrar estadios... ¡en Brasil! OBSERVACIÓN: Iban a debutar en el Estadio de River, era una de las visitas más esperadas, una de esas deudas que los años de conciertos nunca pudieron saldar. Pero de repente todo se suspendió. La falta de estadios en Brasil arruinó los planes de visita a Buenos Aires. Hasta ahora no hubo noticias de que pudieran resolver el temita.

4) Elvis Costello FECHA SUSPENDIDA: 8 de abril de 2011 ARGUMENTO: Conflictos con su agenda OBSERVACIÓN: Iba a tocar en el Luna Park, un lugar más íntimo que aquel recordado show que dio en el Festival Bue en el Club Ciudad. Pero un problema con su agenda (que puede ser falta de batería si es electrónica o no haber anotado la fecha en el lugar correcto si aún utiliza una de papel) lo obligó a suspender su viaje a Buenos Aires.

3) Metallica FECHA SUSPENDIDA: 25 de octubre de 2003 ARGUMENTO: Agotamiento físico y mental OBERVACIÓN: Lo que hubiera sido la tercera visita de James Hetfield, Lars Ulrich y compañía al país quedó trunca porque estaban cansados. Parece que el agotamiento era cosa seria porque en un solo comunicado también levantaron aquella vez la gira por Australia y Japón. Ni el empuje de Robert Trujillo que hacía poco había ingresado a la banda los hizo cambiar de parecer. En el 2010 lograron curar esa herida y dicen que tal vez este año vuelvan con fuerzas renovada. Dicen.

2) Morrissey FECHA SUSPENDIDA: 28 de julio de 2013 ARGUMENTO: Enfermedades y complicaciones OBSERVACIÓN: La mano vino mal desde el inicio, cuando el propio Moz y toda su crew se intoxicaron en Lima, Perú. De ahí en más todos fueron problemas hasta que él mismo posteó un artículo en donde dio por cancelada la gira sudamericana que lo llevaría a tocar en Tecnópolis.

1) Fiona Apple FECHA SUSPENDIDA: 1 de diciembre de 2012 ARGUMENTO: Su perrita Janet, una pitbull, estaba muy enferma OBSERVACIÓN: Hasta aquí éste ha sido el mejor argumento para la suspensión de un concierto o una gira. La pobre de Fiona no pudo despegarse de su mascota que, dijo ella en aquella ocasión en una emotiva carta manuscrita que subió a su Facebook, "constituyó la relación más consistente de mi vida adulta".

Por Sebastián Grandi

Notas relacionadas

Finalmente, Morrissey canceló su presentación en Tecnópolis