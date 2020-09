10 series que llegan en septiembre y que no vas a querer perderte

Soledad Venesio Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 12:03

Muchas de nosotras aprovechamos la cuarentena para, entre otras tantas cosas, ponernos al día con los episodios pendientes de nuestras series favoritas. Desde This is Us hasta el rewatch de clásicos como Six Feet Under, el mundo de las ficciones es tan amplio que siempre nos ofrece una oportunidad de entretenimiento, compromiso o hasta viaje nostálgico.

Con el espíritu de traerles algo de inspiración para su próximo proyecto seriéfilo, les compartimos diez series que llegan en septiembre y que son un verdadero bombazo:

Away

Dónde : Netflix

: Netflix Cuándo: viernes 04 de septiembre

Bajo el eslogan " Para alcanzar las estrellas, a veces hay que dejar el hogar atrás ", estamos frente a una nueva odisea espacial que funciona como plataforma para explorar los conflictos entre los avances tecnológicos y los sacrificios personales. Protagonizada por la genia de Hilary Swank (a quien en 2018 disfrutamos en la serie " Trust "), la actriz da vida a una astronauta que emprende su misión a Marte y que tiene que dejar a su familia en la Tierra.

The Boys

Dónde : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Cuándo: viernes 04 de septiembre

Ustedes se preguntarán ¿una serie de superhéroes? Pero léanme antes de decir que no: tanto si son fanáticas de los shows poco tradicionales y algo bizarros o -cada tanto- les divierte disfrutar de excelentes escenas de acción, entonces no pueden dejar de mirar "The Boys". Planteada como una sátira, la historia se centra en un grupo de personas busca desenmascarar a los héroes de la ciudad y dejar ver su corrupción. Solo es digo una cosa: la ficción es diversión asegurada.

Vida Perfecta

Dónde : HBO

: HBO Cuándo: viernes 04 de septiembre a las 23:30 h

Creada y protagonizada por Leticia Doler , "Vida Perfecta" es una serie chiquita pero poderosa y muy encantadora. El show se centra en tres mujeres con vidas y conflictos completamente diferentes: desde el deseo a ser madre hasta la falta de inspiración creativa o el aburrimiento por la rutina matrimonial. Divertida y emotiva, van a encontrar ese mix de drama y comedia que tanto necesitamos. Ojo, en Argentina primero pudimos disfrutarla por Movistar Play y ahora llega a HBO.

High Fidelity

Dónde : Starz Play

: Starz Play Cuándo: jueves 10 de septiembre

Remake del clásico del cine de los años 2000, este dramedy protagonizado por Zoë Kravitz es todo lo que está bien sobre las historias de corazones rotos . Mientras que ella da vida a Robyn Brooks (dueña de una disquería), en cada uno de los episodios la acompañamos deconstruyendo todas sus relaciones. Con una fotografía hermosa y Zoë luciéndose en pantalla, la verdadera estrella de la ficción es su impresionante playlist :

The Third Day

Dónde : HBO

: HBO Cuándo: lunes 14 de septiembre a las 22.00 h

Creepy , misteriosa y con mucha tensión, todo lo que hemos podido pispear sobre esta miniserie de HBO se ve genial. Con una primera temporada de seis episodios, la ficción se divide en dos partes: verano, protagonizada por Jude Law , e invierno, con Naomie Harris , al frente. Ambos personajes llegan a una isla británica idílica que -por algún motivo- no pueden abandonar, y los acompañaremos en su búsqueda por descubrir la verdad. Si alguna vez vieron "The Prisoner", quizá venga por ese lado.

Brooklyn Nine-Nine

Dónde : Warner Channel

: Warner Channel Cuándo: lunes 14 de septiembre a las 21.05 h

Si extrañan poder disfrutar de algún dramedy con personajes encantadores e historias entretenidas; entonces es momento de volver a un clásico como "Brooklyn Nine-Nine". Jugando con los elementos de las comedias criminales, es impresionante cómo esta serie de Warner Channel aprovecha esa plataforma para mostrarnos narrativas súper humanas y trabajar temáticas con relevancia social. Ya lo saben: solo ellos son capaces de hacernos llorar y reír en un mismo episodio.

We Are Who We Are

Dónde : HBO

: HBO Cuándo: lunes 14 de septiembre a las 23.00 h

Del director de "Call Me By Your Name", Luca Guadagnino, esta nueva apuesta de HBO fue definida como un drama adolescentes. La historia se centra en dos jóvenes estadounidenses que viven en una base militar norteamericana que se encuentra en Italia. Proponiendo un viaje eufórico de amistad, primeras experiencias, amor e identidad, su creador contó que se trata de una mirada descarnada sobre lo que significa crecer.

Mrs America

Dónde : FOX Premium Series

: FOX Premium Series Cuándo: miércoles 21 de septiembre a las 23.00 h

Si son fanáticas de " The Handmaid's Tale ", no se pueden perder esta serie ¿Por qué? Drama histórico y basado en hechos reales, cuenta la historia de Phyllis Schlafly . Una activista conservadora y antifeminista que se oponía al aborto legal así como a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Todo indica que Schlafly es la figura que inspiró a Margaret Atwood a crear su drama distópico y verán más de una similitud entre la vida de esta mujer y Serena Joy ( Yvonne Strahovski). Eso sí, les va a costar muchísimo no odiar a Cate Blanchett porque hace un papel brillante interpretándola.

Patria

Dónde : HBO

: HBO Cuándo: domingo 27 de septiembre

Adaptación de la novela de Fernando Aramburu, la ficción es narrada a través de los ojos de dos familias vascas. La historia atraviesa tres décadas, a través de las cuales veremos cómo los actos terroristas de ETA los dividen y ponen en evidencia sus contradicciones morales. Demoledora e intensa, es una de las series que tiene el potencial de marcar el año. Aunque vimos muy poquito, todos los materiales promocionales elevaron nuestras expectativas y la serie se ve muy prometedora.

Tehran

Dónde : AppleTv+

: AppleTv+ Cuándo: viernes 25 de septiembre

Aunque con muy poquitas ficciones, Apple la está rompiendo con sus series. Desde "Servant" hasta "The Morning Show" para propuestas más chicas como "Trying" o "Ted Lasso", no hay dudas que el gigante de la tecnología sabe qué está haciendo. Por eso nos emociona tanto "Tehran", su primera propuesta no anglosajona que es definida como un thriller político. Por ahora lo que sabemos es que la temporada tiene ocho episodios y se centra en una hacker israelí, quien fracasa en su primera misión.