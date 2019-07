100 días para enamorarse llegará a la TV norteamericana

La tira de Telefe se verá por la señal Showtime

100 días para enamorarse alcanzó un nuevo hito en su exitosa carrera. La tira producida por Underground y emitida por Telefe será adaptada para la televisión norteamericana por la señal premium Showtime de ese país.

Después del suceso que lo transformó en la ficción más vista del año pasado y en la ganadora del Martín Fierro de Oro, pero sobre todo en material de debate y discusión sobre temas como la inclusión y la diversidad, se confirmó la adquisición de la ficción protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Juan Minujín y Luciano Castro, escrita por Ernesto Korovsky, Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada por parte de la cadena propiedad de CBS, hogar de éxitos como Billions, Homeland y The Affair.

Producida por Paramount Television y Viacom International Studios (VIS) Americas, aún no está definido el formato que tendrá la serie ni cuánto de la historia de Laura (Peterson) y Antonia (Dupláa) y sus familias se incluirá en el nuevo programa, pero sí su título en inglés: 100 Days to Fall in Love.

Historias de exportación

El desembarco de la tira argentina en la TV norteamericana es un gran paso para la producción local y para Underground, que ya había vendido El talentoso señor Pells, cuya versión mexicana se grabó en la Argentina; El marginal que para el mercado latino de los Estados Unidos fue rebautizado como El recluso -disponible en Netflix-y con Lalola. Hasta ahora la exportación más exitosa de la productora, la comedia con Carla Peterson se adaptó en diez países y hasta llegó a tener un piloto realizado en Hollywood, Eve Adams, que nunca llegó a convertirse en serie.