A dos meses de su separación de Cazzu, Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar

Christian Nodal no deja de sorprender con los acontecimientos que marcan su vida. A dos meses de la sorpresiva separación de Cazzu, con quien se convirtió en padre primerizo de Inti, el artista mexicano se casó este miércoles 24 de julio con Ángela Aguilar, la cantante con la que formalizó su relación hace poco más de un mes.

Aunque al principio se creyó que podría tratarse de la grabación de un nuevo videoclip, finalmente se conoció que los cantantes decidieron dar un paso más y se casaron por civil con una celebración privada, la cual se llevó a cabo en la hacienda San Gabriel de las Palmas, municipio ubicado en México.

En las imágenes que circularon, se pudo ver a los novios vestidos para la ocasión. El músico de 25 años eligió un traje color blanco, el mismo tono del atuendo de la novia, de 20 años, quien optó por un vestido con cuello y mangas largas corte sirena, con encaje y lentejuelas. Además, lo completó con una cola larga de tul.

Imágenes del casamiento de Nodal y Águila (Foto: captura Instagram/@maxwoodside)

El diseño del atuendo de la joven causó furor en redes porque los seguidores se dieron cuenta de que no hace mucho tiempo ella empezó a seguir en Instagram a la marca de la diseñadora israelí Liz Martínez, lo que la señalaría como la mente detrás del vestido. Sin embargo, otros dijeron que podría tratarse de la misma pieza que usó su abuela en su propia boda, la cantante mexicana Flor Silvestre.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar en su boda religiosa en los 80. (Foto: Instagram/@charro.azteca)

Entre las fotografías que se filtraron, se puede ver a Ángela tomada de la mano de Nodal y en otra junto a su padre, Pepe Aguilar, quien la llevó del brazo al altar. Según trascendió, Marc Anthony fue la única celebridad invitada y habría oficiado de testigo.

Las fotos postcasamiento que compartió Nodal en su Instagram (Foto: Instagram/@nodal)

Después de varias horas de especulaciones, Nodal utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 11 millones de seguidores, para compartir dos imágenes con su esposa. “24.7.24″, escribió aludiendo a la fecha en el que contrajo matrimonio con Ángela. En la publicación que realizó se los ve con sus respectivos atuendos, besándose después de decir “sí, quiero”.

Además de los miles de likes y comentarios que celebraron la buena nueva, al músico no le faltaron las críticas por su accionar con Cazzu, la argentina con la que tuvo a su única hija hace solo diez meses. “Qué lástima que la imagen de una mujer sea más importante que la de tu hijita”; “Lo que empieza mal, termina mal. Guarden este comentario”; “Ella cree que no le harán lo mismo” y “Esperale un tiempo que el karma le haga lo mismo”, fueron solo algunas.

Pero esta no es la primera vez que el intérprete de “Adiós amor” es repudiado en las redes sociales en defensa de la jujeña. A mediados de junio, se viralizó un clip de cuando visitó La Resistencia (Movistar +), el reconocido ciclo de entrevistas español que conduce David Broncano, y reveló detalles íntimos que no cayeron nada bien.

En aquel fragmento, el cantante dio a entender que “la jefa del trap” ponía excusas para evitar tener relaciones sexuales tras el nacimiento de su pequeña. “Es que tengo tres meses ya de que nació mi hija. ¿Tú sabes que hay una regla después del postparto de 60 días…? ? No, ya me perdí… 90, por ahí… Muchos meses, la verdad. Eso está pasando”, expresó. Rápidamente, el corte se viralizó y los comentarios negativos no tardaron en aparecer.

