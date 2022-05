A Estelita, la ex de Ventura, se le prendió fuego la cama mientras dormía: “Me salvé de milagro”

Estelita Muñoz, la exesposa de Luis Ventura, relató la madrugada de terror que vivió en su casa cuando el respaldar de su cama se prendió fuego mientras ella dormía. La panelista de El run run de espectáculo (Crónica) aprovechó el aire de su programa para narrar en exclusiva su “noche casi trágica”, como la calificó Lío Pecoraro, el conductor del ciclo. Según su relato, fue la bombita de luz de un velador la que desató el desastre.

“Hace unos días yo estaba en mi cuarto y encendí un velador que no lo tengo en la mesa de noche, sino en la pared”, comenzó a explicar Estelita. “El respaldar de mi cama, alto, da justo sobre uno de los veladores. Se ve que calentó el cuero y se empezó a quemar”, señaló.

Estelita, la ex mujer de Luis Ventura, sufrió un grave accidente en su casa

Cuando el respaldar de la cama, de goma espuma en su interior y recubierto de cuero, comenzó a incendiarse, el humo se esparció por toda la casa. “El humo que largaba me adormeció, no me di cuenta, me debo haber quedado dormida en ese momento”, narró la mujer. Afortunadamente, logró despertarse a tiempo y en ese instante descubrió lo que estaba pasando.

“Algo del destino, yo supongo que es mi madre, que para mí siempre está en mi casa, y es la que nos toca y nos bendice todos los días, hizo que me despertara con un fuerte dolor de cabeza. Horrible el dolor de cabeza que tenía y el humo que había en mi habitación”, describió.

Desesperada y todavía afectada por el humo, Estelita comenzó a mirar para todos lados para intentar dilucidar qué era lo que se estaba prendiendo fuego. “Cuando giro la cabeza hacia atrás, veo que sale del respaldar de la cama un humo, y eso me hacía que me agarrar como una somnolencia. Pero dije no me puedo quedar dormida, porque si yo me duermo acá, sigo para el otro lado”, sostuvo y confió que se sintió cerca del final. “No sabía de dónde provenía ese humo y ese olor. Pero estaba medio paralizada y no podía reaccionar”, agregó.

El dramático relato de Estelita sobre el incendio que sufrió en su casa (Foto: Captura de video)

La mujer explicó que todo ocurrió alrededor de las 2 de la mañana y que estaba sola en su casa. Además, insistió en que no había fuego, sino chispas. “Se iba incendiando el relleno del respaldar de la cama”, precisó. Lo primero que hizo fue ir al baño, mojar con mucha agua una toalla y ponerla encima del respaldo. “La toalla se recalentaba porque el fuego venía de adentro. Se estaba quemando toda una goma espuma”, dijo.

También afirmó que nunca usa ese velador, pero que justo esa noche lo hizo. ”No sé qué fue, una casualidad, tenía que pasar y lo prendí”, reflexionó y aclaró que no llamó a sus hijos porque “se iban a asustar”. Acto seguido, la ex de Luis Ventura decidió sacar el respaldar al patio y lo apagó a baldazos de agua.

“Saqué el respaldar como pude, mi dormitorio queda en la parte alta de la casa, y lo fui empujando. Cuando iba por las escaleras el humo me daba en la cara. Yo creí que me caía desmayada en la escalera”, afirmó. “Lo llevé afuera, al patio de mi casa, agarré un balde de agua y le empecé a tirar agua, dos o tres baldazos”, precisó.