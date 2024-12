A La Tora de Gran Hermano la invitaron al programa de Susana Giménez pero no pudo ir por una insólita razón

Este domingo 8 de diciembre se transmitirá el último programa de Susana Giménez y promete estar lleno de sorpresas. Con una esperada entrevista a Tini Stoessel, juegos y hasta una interacción en vivo entre la conductora y su yo del pasado, con la ayuda de la inteligencia artificial, este cierre de ciclo ya generó una gran expectativa entre los televidentes. Por este motivo, según pudo confirmar LA NACIÓN, Telefe decidió trasladar la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2025 al lunes 9 de diciembre.

En este contexto, Santiago del Moro confirmó que pasará por el living de la diva de la televisión en el último de sus doce programas del año. “El próximo domingo voy a estar en el programa de Susana y voy a entrar con Susana a la casa más famosa”, reveló el conductor del reality ni bien se dieron a conocer quienes son los cuatro primeros candidatos para abandonar la casa.

Si bien estaba previsto que La Tora, exparticipante del reality que ahora está a cargo del streaming del programa, también participara del programa, un insólito motivo la dejó afuera. Según contó ella misma en vivo, esto le generó una gran decepción y tristeza, ya que admira mucho a Susana Giménez.

La Tora explicó el motivo por el que no la dejaron sentarse en el living de Susana

“Les voy a contar algo que me pasó, así todos lloran conmigo”, comenzó diciendo La Tora al aire de su ciclo de streaming. “Me largué a llorar, ¿saben por qué? Porque me invitaron al programa de Susana pero al de las parejas. Y adivinen quién no tiene pareja...”, continuó la exintegrante de la casa más famosa del país. “Lloré todo el día”, añadió.

Más adelante, La Tora reveló que estaba dispuesta a hacer todo lo que estaba a su alcance para cumplir su sueño de ir al programa de Susana, pero ninguno de sus intentos fue suficiente para lograrlo. “Dije ‘¿no puedo ir con otra persona?’ Y me dijeron que ‘no porque es de parejas’”, explicó. “Les dije ‘agarro al primero que se me cruce e invento. Por favor, ir a lo de Susana es mi sueño’, pero me dijeron ‘no Tora’”, relató.

Hacia el final, aseguró que ya aceptó que no se le dio en esta oportunidad, pero que se tiene mucha fe para participar del programa en el futuro. “Bueno, no importa. Quien te dice que el año que viene o el otro estoy ahí sentada en el sillón. Por algo no tenía que ser. Confío en eso”, concluyó.

La Tora de Gran Hermano tuvo que quedarse con las ganas de conocer a Susana Giménez @luvillarr

Quiénes podrían abandonar Gran Hermano 2025 este lunes

El jueves pasado se reveló quiénes son los primeros cuatro nominados para abandonar la casa de Gran Hermano. Se trata de Delfina De Lellis, Carlos Tocco, Ulises Apóstolo y Claudio Di Lorenzo, quienes quedaron en placa por decisión de sus compañeros. Si bien los participantes están ansiosos por conocer el resultado, tendrán que esperar un día más de lo normal a causa del cierre de ciclo de Susana Giménez. Este lunes 9 de diciembre, a partir de las 21.45, la gente definirá quién de ellos quedará afuera del reality.

Para los fanáticos que no pueden más con la ansiedad es recomendable seguir la casa minuto a minuto para no perderse ningún movimiento de los nominados. Esto se puede hacer a través de Telefe y desde MiTelefe, el sitio oficial del canal. También se puede seguir de manera gratuita por la plataforma Pluto TV y a través de Streams Telefe, que ofrece cobertura en Twitch, YouTube y redes sociales. A su vez, DirecTv y DGo, su aplicación de streaming, también cuentan con una transmisión 24 horas.