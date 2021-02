A los 59 años murió Ricky Powell, el famoso fotógrafo que trabajó con los Beastie Boys y Madonna

El fotógrafo de hip hop Ricky Powell murió a los 59 años. El popular artista, considerado “el cuarto Beastie Boy” por su cercanía con la banda neoyorquina de rap, murió a causa de una insuficiencia cardíaca, según lo confirmó Tono Radvany, el socio comercial de Ricky. Powell llegó a retratar a referentes de la música como Madonna y colaboró con el icónico artista Andy Warhol.

“Solo quiero que todos sepan que él era un hombre muy especial y que lo extrañaremos profundamente”, dijo Radvany a la revista Pitchfork. El prestigioso fotógrafo trabajó con varias estrellas a lo largo de su carrera. Sin embargo, su trabajo más conocido es el que hizo junto a los Beastie Boys, ya que los retrató en innumerables giras y videos musicales. Además, Powell llegó a hacerse íntimo amigo de los raperos.

Homeboy Throw In The Towel... 😔 #RIpRickster. — Director ?uestlove (@questlove) February 1, 2021

Varios músicos de su ambiente lo recordaron en las redes sociales en las últimas horas. “Tu cámara capturó la cultura”, escribió el músico LL Cool J. “Descansa en el poder”. También Questlove, de The Roots, compartió un pequeño homenaje citando una letra de “Car Thief”, una canción de Beastie Boys que habla sobre Powell.

Ricky Powell publicó cuatro libros. Aunque saltó a la fama como fotógrafo de artistas, dio sus primeros pasos en la fotografía ambiental. Sus fotos dieron la vuelta al mundo y se publicaron en medios com The New York Times, New York Post, Daily News, The Village Voice, TIME, Newsweek, VIBE, The Source, Rolling Stone y más.

