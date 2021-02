A los 70 años murió Rush Limbaugh, el emblemático locutor conservador de Estados Unidos

El periodista conservador norteamericano Rush Limbaugh falleció a los 70 años debido a un cáncer de pulmón. Caracterizado como una leyenda por el expresidente Donald Trump, en sus más de tres décadas al aire Limbaugh fue conocido por sus declaraciones controversiales y por usar el término “feminazi” para referirse al colectivo feminista.

Según Fox News, la noticia fue comunicada por su esposa, Kathryn Limbaugh, en su histórico ciclo radial, donde expresó conmovida: “Perder a un ser querido es terriblemente difícil, más aún cuando ese ser querido es más grande que la vida. Rush siempre será el mejor de todos los tiempos“.

Figura emblemática del Partido Republicano, las palabras de Limbaugh llegaban a millones de personas a través de su programa The Rush Limbaugh Show, que empezó a salir al aire en 1988 y, de acuerdo al sitio web oficial, se transmitió en más de 600 estaciones, alcanzando una audiencia de hasta 27 millones de personas. “No se esperaba que estuviera vivo hoy... No se esperaba que llegara a octubre, y luego a noviembre, y luego a diciembre. Y sin embargo, aquí estoy, y hoy tengo algunos problemas, pero me siento bastante bien hoy”, dijo en su última emisión en 2020.

Rush Limbaugh mantuvo una estrecha amistad con Donald Trump y le brindó un importante apoyo en la campaña de 2016

En los años 90, el locutor comenzó a popularizar la expresión “feminazi”, que tomó prestada de su amigo Tom Hazlett, profesor de economía de la Universidad de California en Davis, de acuerdo a lo que él mismo relató en su libro Cómo deberían ser las cosas (1992). “A menudo la uso para describir a las mujeres que están obsesionadas con perpetuar un holocausto moderno: el aborto. Hay 1,5 millones de abortos al año y algunas feministas casi parecen celebrar esa cifra. No son muchas, pero merecen ser llamadas ‘feminazis’”, sostuvo.

Desde 2009, la radio Sirius XM le pagaba 100 millones de dólares anuales. Limbaugh tenía la libertad de tratar temas de una forma políticamente incorrecta que era celebrada por sus seguidores y era conocido por generar polémica en los medios. En una oportunidad, afirmó al aire de Fox News que la Casa Blanca tenía “una perra nueva” mientras mostraba una foto de la hija de Bill Clinton, Chelsea, que tenía trece años. Ayudó a divulgar teorías que dudaban que el expresidente Barack Obama hubiera nacido en Estados Unidos y cuestionó la masacre en una mezquita de Nueva Zelanda en 2019, afirmando que el tiroteo había sido “organizado por izquierdistas para culpar a los conservadores”.

El locutor brindó un apoyo importante a Trump en su campaña de 2016, captando nuevos votantes para el empresario. En octubre de 2020, el exmandatario fue invitado a su programa de radio y se sometió a una entrevista de más de dos horas contestando preguntas de los oyentes. Trump llegó a darle a su amigo Limbaugh la máxima condecoración estadounidense: la Medalla Presidencial de la Libertad.

