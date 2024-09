A qué hora estará Javier Milei con Susana Giménez

Escuchar

El regreso de Susana Giménez a la televisión tendrá, en la segunda transmisión del ciclo, una entrevista exclusiva con el presidente Javier Milei que será grabada previamente y se difundirá el domingo 29 de septiembre a partir de las 22.

Esta conversación, que se grabará este jueves 26, según lo anticipado en el programa de la pareja del mandatario Amalia “Yuyito” González, será el plato fuerte del programa del domingo tal como lo había anunciado la diva de los teléfonos, y será una entrevista extensa en la que abordarán distintos temas de la realidad política y económica argentina.

Susana Giménez entrevistará a Javier Milei en el segundo programa de su ciclo

Aunque se desconoce el escenario definitivo para la charla, dado que se barajaban las opciones del living del programa, un hotel reservado a la propia Casa de Gobierno, lo cierto es que se hará la grabación previa y se transmitirá en el prime time del domingo.

De acuerdo a lo que trascendió sobre la planificación de este encuentro, desde la producción de la diva invitaron a la actual pareja de Milei, Amalia “Yuyito” González, pero la exvedette y conductora agradeció la propuesta y, según sus declaraciones, no asistirá al encuentro. “Me encanta la invitación y la agradezco, pero no me corresponde. No quiero meter mi vida personal en la televisión ni hablar de mis intimidades de pareja. Para mí no corresponde que yo vaya”, dijo González al programa Intrusos sobre la invitación.

La presencia de Milei en el programa de Susana estaba planeada para el día del regreso, pero debido a un inconveniente de salud de la diva y los viajes ya agendados del mandatario, la reunión debió posponerse y se podrá ver este domingo.

Qué dijo Susana Giménez de Javier Milei

La semana pasada, antes de su debut, Susana habló con LA NACIÓN y compartió su impresión sobre Javier Milei. “Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal”, confesó. “Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco. Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´. Le creo“, enumeró luego.

Susana Giménez entrevistará a Javier Milei este domingo Archivo

Cómo ver la entrevista de Susana Giménez a Javier Milei

Fecha: domingo 29 de septiembre

Horario: a las 22 horas

Canal: Telefe (Flow: canal 10 Digital y 1001 HD; en Telecentro: canal 10 Digital; en DirecTV: canal 123 Digital y 1123 HD)

La entrevista de Susana Giménez a Javier Milei será grabada

Por su parte, el sitio oficial Mitelefe, también tendrá disponible la transmisión en vivo del programa de Susana Giménez y, como es habitual, mostrará los fragmentos más relevantes del encuentro con el Presidente y de los contenidos más destacados de la charla.

