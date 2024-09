A Roma con Amor: las románticas vacaciones de Nico Occhiato y Flor Jazmín en Italia

Escuchar

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña son una de las parejas del momento. Parecería como si pasaron años y no solo nueve meses desde que confirmaron su relación durante una transmisión de Nadie dice nada (Luzu TV). Como no podía ser de otra manera, sus fanáticos estallaron de emoción, puesto que muchos sostenían que entre ellos había algo más que una gran amistad.

Durante los últimos meses, los influencers fortalecieron su vínculo. Dijeron presente en varios eventos, hicieron posteos en redes sociales y tuvieron escapadas a Miami y Nueva York. Ahora, decidieron pasar unos días juntos lejos de Buenos Aires y volaron rumbo a Roma. A sabiendas de que sus seguidores siempre están ansiosos por conocer la intimidad de su relación, compartieron con ellos las mejores postales de su viaje: comieron pasta, visitaron el Vaticano y recorrieron una de las ciudades más románticas del mundo.

Luego de que festejaran los 30 años de Flor, la pareja se tomó unas vacaciones de su programa de streaming y voló rumbo a la capital italiana. Una de sus primeras paradas del viaje fue el Coliseo, un infaltable para las personas que visitan la ciudad. La bailarina posó delante de la construcción con un look muy canchero: un top a rayas con tirantes, unos shorts tiro altos, una cartera azul y lentes de sol.

A su vez, los enamorados aprovecharon para degustar la clásica comida italiana. Almorzaron en un restaurante y Flor no dudó en fotografiar a su novio mientras manipulaba, con cuchara y tenedor, unos espaguetis con albóndigas. Pero entre caminatas, paseos y visitas tuvieron que tomarse un tiempo para refrigerarse, debido a las altas temperaturas del verano europeo. “Como hacía mucho calor preferimos meter excursión en el mercado”, comentaron en una de sus historias de Instagram en la que se pudo ver a la bailarina parada junto a una de las heladeras.

Sin embargo, eso no fue todo, sino que hasta mostraron su técnica para sortear el calor. “Argentinos en Europa”, dijo Flor mientras pasaba una bebida de una botella a la otra. “Hace mucho calor acá, entonces compramos una soda que no está tan fría, pero un vendedor ambulante nos vendió un agua con un hielo adentro”, explicó Occhiato. Tras un día de caminatas y paseo en patineta, cerraron la jornada con una cena romántica.

Al día siguiente emprendieron marcha rumbo al Vaticano y conocieron la Capilla Sixtina, uno de los íconos de Roma. Cuando salieron, se sentaron en unas escalinatas y mientras Flor buscaba un café para ir a almorzar, Nicolás contó lo que sucedió puertas adentro.

“Acabamos de salir de la Capilla Sixtina. No se puede sacar fotos ni nada, solo se contempla la obra de Miguel Ángel”, indicó. “El tema es el siguiente, antes de entrar me quería sacar una foto contemplando la situación, el techo. Para Flor no es buena la foto”, continuó. Si bien su novia no aprobó la fotografía “turística”, él decidió subirla igual para que sus seguidores opinaran. Asimismo, compartió en sus historias otras postales que tomó a lo largo del día.

La fuerte declaración de amor de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña en el día de su cumpleaños

El 26 de agosto, la conductora cumplió 30 años y su novio le dedicó unas románticas palabras que derritieron de amor a sus fans. “Te vi por primera vez disfrazada de un personaje de La casa de papel en el que ni siquiera se te veía la cara y no me preguntes por qué me llamaste la atención vos entre cinco personas que estaban igual. Quien iba a decir que un tiempo después te ibas a convertir en mi persona favorita, en esa persona que cuando me mira a los ojos me lleva a un lugar de paz, de felicidad, de zona conocida, de familia y de un amor tan puro y sano que se puede estar incendiando el mundo y yo voy a estar hipnotizado en tus ojos”, fue una de las cosas que escribió Occhiato en el posteo que hizo en Instagram.

Nicolás acompañó sus palabras con un carrusel de fotos y videos de sus mejores momentos juntos. En las imágenes se pudo ver el amor y el cariño mutuo y sobre todo lo enamorados que están. Los fanáticos quedaron encantados con la romántica dedicatoria y el posteo superó los 700 mil “Me Gusta”.

