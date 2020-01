Convivencia y realidad, al son de la música celta

Ya está confirmado el elenco de Come From Away, que se estrenará el 11 de abril, en el Maipo Fuente: LA NACION

Pablo Gorlero SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2020

La directora Carla Calabrese (El curioso incidente del perro a medianoche, Shrek) ya conformó el elenco de Come From Away, el musical pacifista que se estrenará el 11 de abril en el Maipo. Ellos son Melania Lenoir, Sebastián Holz, Marisol Otero, Flor D'Elía, Agustín Iannone, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Manuel Victoria, Patricio Wittis, Gabriela Bevacqua, Fernando Margenet, Sebastián Prada y Carla Calabrese, quien también hizo la adaptación, junto con Marcelo Kotliar. La dirección musical es de Santiago Rosso; la vocal, de Sebastián Mazzoni, y la coreografía, de Agustín Pérez Costa. Esta pieza, de Irene Sankoff y David Hein, cuenta la historia verídica de los habitantes de Gander, un pequeño pueblo del nordeste de Canadá que, con solamente 2000 habitantes, recibió inesperadamente a 7000 pasajeros provenientes de diversas partes del mundo en busca de refugio durante uno de los momentos más tristes. Esos aviones iban a aterrizar en Nueva York, pero los atentados a las Torres Gemelas lo impidieron.