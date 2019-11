Abel Pintos cuenta cómo armó Universo paralelo, su concierto sinfónico

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2019 • 11:30

Abel Pintos siempre está reinventándose. Y, según dice, no es buscado. Es algo que le surge naturalmente. Esta vez el cambio llega con Universo paralelo, una serie de shows en el Movistar Arena en donde presentará sus canciones en una versión sinfónica.

"En mi vida esto llegó con el disco sinfónico de Metallica. Yo escuchaba a la banda con la orquesta y veía que todas las canciones y conceptos de Metallica se me reversionaban, tenían otro sentido. A partir de ahí comencé a admirar mucho a los músicos que podían abordar este formato y siempre fue para mí una ilusión", cuenta.

"Mi intención es que no sea un show de mi banda con una orquesta sinfónica, sino que sea una orquesta sinfónica reinterpretando mi música en donde yo soy el vocalista de esta orquesta", explica.

El nombre de Universo paralelo no es casual. "Es un concierto que no viene de un disco, es literalmente un concepto. Invitar al público a jugar con esta idea del universo paralelo", dice.

El disco 11 episodios sinfónicos de Gustavo Cerati y Sinfónico de la banda mexicana El Tri también fueron una inspiración para abordar este nuevo concierto que tendrá lugar en el Movistar Arena el 21, 22 y 23 de noviembre.

El cantante preparó todo acompañado por una orquesta de más de 40 músicos, bajo la dirección de Guillo Espel.

"Todas las canciones que forman parte del repertorio son de mi autoría salvo Cuando yo me empiece a quedar solo de Charly García. Esa canción fue la primera que escuché en la voz de Mercedes Sosa y ella fue lo que me llevó a dedicarme a la música. Es probablemente mi ídolo más grande dentro de la música. En esta ocasión encontré la oportunidad para animarme a hacer esta canción", cuenta.

El show tendrá una duración de 1 hora y media y contará con sus hits y temas que hace mucho no suenan en su repertorio.

"Todas las que se han ganado un lugar lo hicieron por lo fértil que resultaron como terreno para un arreglo sinfónico y no por lo conocida que sean. Hay varias que hace mucho no interpreto en vivo y otras que sí como La llave. Al principio pensé: 'No voy a hacer otra versión', pero Guillo Espel, el director de la orquesta y arreglador, me mostró el arreglo del tema y me dijo que para él no podía quedar afuera. La escuché y verdaderamente era otra canción. Se ganó su espacio" cuenta y asegura: "No es un 'grandes éxitos' sinfónico".