Nicole Neumann llegó accidentada. Crédito: Instagram.

29 de noviembre de 2019 • 15:40

Nicole Neumann dejó una perla televisiva esta mañana en su llegada a la productora en la que se graba el programa Nosotros a la mañana, que la tiene como panelista.

La modelo llegó accidentada en una pierna y al momento de bajarse del auto, reeditó la memorable escena de El Guardaespaldas en la que Kevin Costner carga en sus brazos a Whitney Houston.

Solo que Nicole fue auxiliada por el guardia de seguridad de la productora, quien la llevó "a upa" hasta el estudio. Una vez allí, rodeada de sus compañeros de trabajo, contó el motivo de su lesión.

Nicole Neumann llegó al estudio en brazos de un guardia de seguridad. Fuente: El Trece. 05:00

Video

"Mis hijas querían que suba a saltar con ellas a jugar a la mancha en la cama elástica. Primero les dije 'tengo el cuerpo cansado porque entrené mucho', pero me terminé subiendo. Uno por los hijos hace todo", explicó Neumann.

"Terminé diciendo, 'bueno no importa, dejo mi última energía'. De golpe, no sé qué pasó que vi las estrellas y terminé tirada en la cama elástica. Pensé que me había sacado toda la rodilla. Todavía no sé que tengo", relató.

Ahí el Pollo Álvarez la paró en seco. "¿Y cómo apretás el embrague?", preguntó el conductor, que estaba presente cuando la modelo llegó manejando su vehículo a la productora. "Es que el auto es automático y lo uso con la pierna derecha", se excusó ella.