Actuó en la serie de Loki, se quedó sin hogar y contó su dramático presente en las redes sociales

Loki fue una de las series de ciencia ficción más aclamadas del Universo Cinematográfico de Marvel, porque exploró en profundidad un tema apasionante como los viajes en el tiempo y las variaciones que puede tener una misma persona en distintas líneas temporales. El actor Tom Hiddleston se puso nuevamente en la piel de este villano devenido en héroe llamado Loki y conoció distintas variantes suyas que tenían la misma personalidad. Entre ellos, conoció al Loki Lagarto, Loki Clásico y Silvie, pero uno de los que más gustó en el público fue el Loki Niño, interpretado por Jack Veal. A pesar del éxito de la serie, el joven de 17 años se quedó sin hogar en el último tiempo y contó su dramático presente a través de su cuenta de TikTok.

“Hola, soy un actor famoso, tengo 17 años y estoy sin hogar”, introdujo Veal en uno de los tantos videos en los que contó su realidad. Luego, añadió: “Sin entrar demasiado en detalles, sufrí malos tratos en casa. Fue violencia física, abuso emocional y un largo etcétera”. El joven que se puso en la piel de Loki Niño contó que tiene afronta también problemas de salud mental, autismo, TDAH, que nos los puede tratar, y no puede quedarse en casa de su abuelo porque este padece una enfermedad terminal.

Jack Veal interpretó a Loki Niño en la serie de Marvel

Sin embargo, lo peor de todo es que se siente solo y aseguró que necesita ayuda. “Estoy desesperado”, aseguró. El actor de The end of the f***ing world creó su cuenta de TikTok para contar y mostrar cómo vive en un pequeño remolque donde tiene algunas de sus pertenencias. Además, contó que pasa frío debido a los ventanales rotos y padece la lluvia que ingresa por ahí. “Por favor, no tienen que pagarme nada. Solo necesito hacer esta historia lo más viral posible. Por favor, necesito ayuda”, concluyó.

El video logró tanta repercusión que, días después, el joven agradeció haber encontrado un lugar en el cual quedarse. Entre lágrimas, relató: “Por fin encontré un lugar, es asombroso. Todos fueron superamables. No me gusta llorar en cámara. Si no fuera por ustedes no habría conseguido nada”.

El actor logró hacer una entrevista con un periodista local y conseguir una vivienda temporal para personas sin hogar. “Fue muy salvaje, pero muchas gracias. Les mando todo mi amor”, concluyó. Asimismo, muchos usuarios de la red sociales le ofrecieron comida y cama, e incluso algunos le quisieron dar dinero. Pero quienes hasta el momento no aparecieron fueron sus padres, a quienes acusó de violencia física y emocional.

No obstante, en otro clip, Jack denunció que él tuvo suerte en conseguir un hogar por la llegada que tuvo en redes sociales, pero que las mayorías de las personas no pueden acceder a ella y aseguró que su próximo objetivo es hacer justicia por aquellos “ignorados y desechados por el sistema”.

Cabe destacar que Jack Veal participó en series como Loki, Tin Star y The end of the f***ing world, y en películas como Mi nombre es Lenny, Érase una vez y The Corrupted, pero desde el 2022 no estuvo en ningún otro proyecto audiovisual.

