Acusan a Mario Pergolini de levantar abruptamente programas de Vorterix: qué dijo el empresario sobre la carta que se hizo viral

Mario Pergolini quedó nuevamente en el ojo de la tormenta, el periodista envió una carta a los empleados de su radio Vorterix en la que argumenta un “déficit comercial” y anuncia que levantará varios ciclos de la programación de la FM 92.1. Sin embargo, el director de la emisora desmintió que la misiva que se viralizó fuera la que él mandó. La situación salió a la luz en el ciclo Todología (martes de 17 a 19), cuyos conductores, Matzorama y Victoria Garabal, se enteraron en vivo de que era su última emisión.

La queja de los conductores de Vorterix en pleno programa

“¿De un día para otro se hace eso? Me hubiera gustado que me llame alguien. Me hacen sentir una m...”, se quejó Garabal. Mientras que Matzorama acotó: “Lo que interpreté es: ‘Chicos, nos mandamos a hacer una programación gigantesca y no nos dan los números’’'.

El descargo de Victoria Garabal en Vorterix

La supuesta carta que Mario Pergolini mandó a los programas que levantó en Vorterix

Todología no sería el único programa de Vorterix que sufriría un abrupto final. Son varios los ciclos que no continuarán a partir de la próxima semana por presuntos problemas económicos de la empresa.

En este marco, Pergolini envió un comunicado a los empleados de su emisora, en la que argumentó las razones por las que levantará los programas. LA NACION accedió a la carta:

“Hola a todos.

Como siempre que es necesario acá estoy para contar un poco la situación de Vorterix en estos días, ya que, como muchos sabrán y otros lo sufrirán, estamos nuevamente atravesando un momento económico que se complicó demasiado.

Veníamos más o menos bien, la programación de este año fue toda una decisión de apostar por ofrecer mucho y ver si audiencia y clientes nos acompañaban. Es de entender que no todos los programas son iguales y algunos más y otros menos, han construido en poco tiempo una audiencia. No todos los segmentos se comportan igual, pero sin dudas apostar a este tipo de programación, (reitero, muchos programas), necesitaba que todo funcione o acompañe. Pero si bien tenemos más facturación se nos está volviendo imposible cobrarlo. Volvemos a tener mucha pauta que se está atrasando en el pago casi 120 días (¡¡4 meses!!) o sea lo que facturamos y emitimos en marzo, recién lo estamos cobrando ahora. Si a eso le sumamos que en esos 4 meses la inflación fue del 22% no hay más que ver lo que estamos perdiendo de cobrar.

Con este panorama hace varios meses que cubro ese déficit comercial con aportes propios, pero ya se está volviendo insostenible. Entiendo que saber lo que pasa no es justificativo para los compromisos asumidos con cada uno, pero a esto se le suma paritarias inesperadas (algunas con aumentos del 67%) que nos cambia las reglas día a día y un país que hace que todos los que ponen pautas… literalmente… no nos paguen.

Intentaré preservar el trabajo de todos, pero tengo que repensar la programación, ya que solo en digital, estamos compitiendo con plataformas que ponen entre dos y tres programas solamente al aire, prendiendo y apagando el streaming y que además hacen una especie de “trampa” con las reproducciones, dando un número más elevado que el que realmente tienen, lo que hace que algunos clientes nos pidan mismos números para pautar con nosotros, siendo casi imposible, ya que los números de reproducciones son muy elevados.

Lamento la situación, intentaremos ver cómo mejorar nuestra cobranza y solucionar los pagos adeudados lo antes posible.

Saludos a todos.

Mario Pergolini”

La carta y el intercambio con Mario Pergolini (Foto: Twitter)

La respuesta de Mario Pergolini

A través de la cuenta oficial de Vorterix, Mario Pergolini desmintió haber enviado la carta que se viralizó, pero no negó haber mandado un documento a sus empleados para anunciar la finalización de varios programas.

“Hola Pablo, Soy Mario. La carta que publicaste está editada, no es lo que mande en privado a la gente que trabaja en Vorterix. Solo para tu información, ya que será muy difícil aclarárselo a todos. Lamento los medios nombrados. Saludos. MP”, dice el mensaje que respondió el empresario a la misiva publicada en las redes sociales. Sin embargo, lo que llama la atención es que en el texto no se nombra ningún medio, como él dice en el tuit.