Además de Gabriela Sabatini, quiénes serán los otros dos grandes ausentes a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este sábado 20 de julio se celebrará uno de los eventos más destacados del año: Oriana Sabatini y Paulo Dybala darán el sí en un campo de la provincia de Buenos Aires, rodeados de familiares y amigos. Sin embargo, hace días se reveló que Gabriela Sabatini, tía de la novia, no estará presente en este importante momento. A esta situación se le suman otras dos supuestas grandes audiencias.

Cabe recordar que la ausencia de la tenista tendría que ver con una interna familiar con su hermano Ova. Lo mismo le sucede al futbolista con sus hermanos, que tampoco estarán presentes. Fue Guido Záffora en Intrusos, ciclo que conduce Flor de la V por la pantalla de América TV, quien contó que tanto Gustavo como Mariano Dybala no fueron invitados a la fiesta.

Por lo que dieron a conocer en el programa, Paulo habría tomado tal decisión por un enfrentamiento familiar, más precisamente, “por una pelea que fue en los últimos meses”, lo que llevó a que la relación no esté del todo bien. “Recordemos que él tiene una historia familiar trágica con la muerte de su padre y el deseo de su padre de que él sea jugador de fútbol profesional, que de hecho Paulo se lo prometió y lo cumplió con creces. Pero, lo que me cuentan es que sus hermanos, Gustavo y Mariano, no estarían invitados al casamiento en el día de mañana”, agregó el periodista.

Gustavo y Mariano, hermanos de Paulo, no estarían invitados al casamiento

Con respecto a esto, y aunque no salieron a la luz detalles de lo que habría pasado entre los tres, Karina Iavícoli opinó: “En el día más feliz de tu vida, tenés que rodearte de la gente que vos más querés y que te elige y elegís”.

La particular forma en la que Oriana Sabatini se habría enterado de que su tía Gabriela no iría a su boda

Aunque la actriz y cantante había dicho que su tía estaría presente en su boda, ahora se habría confirmado su ausencia. Fue en LAM (América TV), donde Yanina Latorre reveló cómo se enteraron de que Gabriela Sabatini no estaría presente en el casamiento de su sobrina.

Aseguran que Gabi Sabatini no va a estar presente en el evento

“A la boda la organiza una wedding planner, que en este caso es Claudia Villafañe, que tiene un contrato de confidencialidad total, no trascendió nada”, comenzó diciendo, y continuó: “¿Sabés como se enteran de que Gaby no va? Ni siquiera es que se hablan. La wedding planner, la que te llama para el RSVP (confirmar asistencia), la llamó para el ‘asisto o no asisto’ y ella contestó ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar”. Sobre esto, la angelita comentó que desconocía si la extenista fue invitada sola o con su pareja.

En ese marco, Latorre dio algunos detalles de lo que detonó la disputa familiar. “Oriana pobrecita es la víctima porque siempre fue su tía predilecta, de hecho en un momento eran muy unidos. El tema es que la parte Sabatini argentina no quiere a la pareja de Gaby, que están hace mil años y viven en Suiza, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra”, explicó.

