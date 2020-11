"¿Adivinen quién va a tener un bebé?": el sugestivo video de Mica Viciconte

Tras los rumores de embarazo, Mica Viciconte publicó un sugestivo video para aclarar la situación Crédito: Instagram

13 de noviembre de 2020 • 18:15

Desde hace algunas semanas, el rumor de que Micaela Viciconte y Fabián Cubero están esperando un hijo resuena con fuerza. Si bien la modelo negó que esto fuera cierto, en las últimas horas publicó un sugestivo video sobre el tema.

A través de sus redes sociales, Viciconte compartió una grabación en su cuenta de Instagram en el que se la puede ver acariciándose la panza. En las imágenes, además, colocó un mensaje que decía: "¿Adivinen quién va a tener un bebé?".

En el video, exparticipante del Cantando 2020 baila al ritmo de la canción "Tattoo", de Camilo, que al principio del tema musical pronuncia: "Tú". En ese momento, la pareja de Fabián Cubero señala a la cámara.

De esta manera, Viciconte desmintió las versiones que indicaban que estaría esperando un hijo con Fabián Cubero. De todas formas, la rubia ya había negado rotundamente que estuviera embarazada de su pareja.

"No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron: 'Sí, Micaela está embarazada de dos meses y está esperando hasta el tercero'. Y la realidad es que no estoy embarazada", aseguró hace unas semanas atrás.

Y luego explicó: "Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio. Es algo que está charlado. Y cuando tengamos ese tiempo y estemos más tranquilos, seguramente, avanzaremos con eso". "La verdad es que no estoy ni en el primer mes, ni en el segundo ni nada. No estoy", aclaró, contundente.

Además, relató que hasta sus parientes marplatenses creyeron que ella mentía al negar el embarazo. "¡No sabés la cantidad de familia que me llamó! Mi papá me escribió el Día de la Madre y me dijo: 'Te quiero desear feliz día'". Y explicó que a él también le tuvo que aclarar que era solo un rumor.

Por último, y como si fuera poco, reconoció que su papá no fue el único en dudar: "Mi mamá me llamó y me dijo: 'Ay, Mica, ¿estás embarazada? ¿Voy a ser abuela? Así me escribieron un montón y les tuve que decir que no estoy", reconoció Viciconte.