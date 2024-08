Adrián Suar habló sobre su presente sentimental y reveló qué tiene que tener una mujer para enamorarlo

Escuchar

Adrián Suar atraviesa un gran momento de su carrera profesional. De jueves a domingo protagoniza, junto Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Peto Menahem y Jorgelina Aruzzi, Felicidades (Teatro El Nacional Sancor Seguros) una de las obras más exitosas de la temporada teatral. Asimismo, acaba de estrenar en Netflix, No puedo vivir sin ti, la cual actualmente encabeza el ranking de la plataforma de las películas más vistas en la Argentina.

Pero, así como siempre suele hablar de su faceta de actor y productor, ocasionalmente Adrián Suar también reflexiona sobre temas de índole más personal, como su familia y sus amores. Justamente, este viernes estuvo en Poco correctos (eltrece) donde le preguntaron sobre su estado sentimental. No solo aseguró que está solo, sino que también se sinceró respecto a qué tiene que tener una mujer para enamorarlo.

Hoy, a ocho años de su separación, Adrián Suar y Griselda Siciliani actúan juntos en Felicidades Chirstian Welcome

“¿Te gusta estar solo?”, le preguntó Virginia Gallardo en un momento de la entrevista. Suar se tomó un instante para pensarlo y dijo: “Depende. Yo no puedo inventarme estar con alguien por estar. No tengo esos problemas”.

“Yo no me llevo mal conmigo, entonces tengo esa ventaja. No me llevo mal, me llevo bien, entonces puedo aguantar. Además, yo no he tenido tantas parejas en mi vida”, sostuvo. Lo cierto es que sus dos relaciones más comentadas fueron la que tuvo con Araceli González, madre de su hijo Tomás ‘Toto’ Kirzner, y la que mantuvo con Griselda Siciliani, con quien tuvo a Margarita.

Acto seguido, Estefanía Berardi fue directo al hueso y le preguntó: “¿Qué tiene que tener una mujer para enamorarte o para que la elijas?”. Al escucharla, el invitado respondió: “Es muy difícil porque es tan amplio. A veces las conexiones entre personas es particular”. No obstante, dejó en evidencia que “un poco” tiene que admirar a esa persona y además lo tiene que divertir.

“Yo no puedo inventarme estar con alguien por estar", dijo Suar (Foto: Captura de TV / eltrece)

“¿Viste que en la proyección con un otro tenés que estar bien? A lo mejor te llega en un momento y vos no estás preparado. Mal timing. Es difícil”, reflexionó el productor. Por último, Virginia Gallardo le consultó si se consideraba una persona sensible. Si bien Suar admitió que no es “llorón” dijo que es “emocional”. “Me emocionan las cosas”, reconoció.

Adrián Suar le hizo una fuerte revelación en vivo a Griselda Siciliani

Hace unos meses, Adrián Suar y Griselda Siciliani hicieron su primera entrevista juntos, a más de ocho años de su separación. Estuvieron en #ÁngelResponde (Bondi) y reflexionaron sobre volver a trabajar juntos. A pesar de las especulaciones, dejaron en claro que no hay chance de reconciliación.

En esta línea, Ángel de Brito les preguntó justamente si les costó separarse. “Sí, mucho”, se sinceró Suar, mientras que Siciliani agregó: “A mí también. Puede ser que sea más determinante. Igual en este caso éramos dos personas con mucho orgullo y dignidad, y entre los dos dijimos hasta acá llegamos”.

Por otro lado, el conductor indagó sobre cómo era la convivencia“¿Eran de levantarse de mal humor?”, preguntó, y ambos le respondieron que ese no era su caso. “Me predispongo para no enojarme”, dijo Adrián. Sin embargo, de fondo escucharon las risas de Margarita, la hija de 12 años de los actores, lo cual puso en duda dicha respuesta.

LA NACION