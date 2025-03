Al teatro: 3 obras para celebrar los vínculos

Ir al teatro es muy movilizador cuando se activa su rol de espejo y refleja nuestras historias, emociones y relaciones. En parte por esa riqueza, es ideal para reflexionar sobre la complejidad de los vínculos humanos, desde el amor incondicional hasta la búsqueda de la conexión y la sanación. A continuación, cuatro obras en las que descubrir historias conmovedoras, personajes inolvidables y puestas en escena innovadoras.

En otras palabras

Gimena Accardi y Andrés Gil son los protagonistas de "En otras palabras".

Sitio web: www.plateanet.com

www.plateanet.com Beneficio : 2x1 en compra online de entradas los viernes, sábados y domingos hasta el 31.3

: 2x1 en compra de entradas los viernes, sábados y domingos hasta el 31.3 El dato: la obra logra encontrar momentos de humor incluso en medio de una situación dolorosa, resaltando la humanidad y la resiliencia de los personajes

En otras palabras, de Matthew Seager, dirigida por Nicolás Vázquez y protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil, narra la historia de amor de Juana y Abel, interrumpida por el diagnóstico temprano de Alzheimer de él. La obra explora el impacto de la enfermedad en su relación, la pérdida de la memoria y la importancia del amor y la compasión para atravesar los momentos difíciles. Accardi y Gil ofrecen actuaciones conmovedoras, a la altura de la fortaleza y la fragilidad de sus personajes. La música, especialmente “Fly Me To The Moon”, juega un papel crucial, evocando recuerdos y manteniendo viva la conexión entre la pareja.

Mi querido presidente

Miguel Ángel Solá no solo vuelve a los escenarios con esta obra, sino que además se anima a un rol cómico.

Sitio web: www.plateanet.com

www.plateanet.com Beneficio: 2x1 en la compra online de entradas de jueves a domingos hasta el 30.3

2x1 en la compra de entradas de jueves a domingos hasta el 30.3 El dato: la inusual combinación de un actor dramático consagrado como Solá con el humor de De la Cruz genera una dupla original y efectiva

Mi querido presidente marca el regreso de Miguel Ángel Solá al teatro porteño, sorprendiendo al asumir un rol cómico junto a Maxi De la Cruz. La obra, de los autores franceses Mathieu Delaporte y Alexandre de la Patelliere, presenta a Solá como un psiquiatra que debe tratar a un presidente (De la Cruz) aquejado por una extraña picazón en la nariz el día de su asunción. La trama de la obra, dirigida por Max Otranto, se desarrolla en un ambiente elegante y sobrio gracias a la escenografía de Alberto Negrín y la iluminación de Carolina Rabenstein. Y a pesar de no ser explícitamente política, contiene comentarios sobre la condición humana que resuenan con las dinámicas de cualquier democracia contemporánea.

La terapia grupal

Las distintas patologías que presentan los protagonistas de "La terapia grupal" generan empatía y conexión con el público.

Sitio web: www.elcamarindelasmusas.com

www.elcamarindelasmusas.com Beneficio: 2x1 en entradas los domingos y 20% en el bar todos los días

2x1 en entradas los domingos y 20% en el bar todos los días El dato: la obra busca romper la cuarta pared e involucra al público como “testigo” de la terapia, difuminando la línea entre la ficción y la realidad

Escrita y dirigida por Hernán Cuevas, La terapia grupal recrea la dinámica de la terapeuta Leticia Blanco e invita al público a presenciar una sesión de terapia en grupo. El elenco, compuesto por una decena de actores, interpreta a diversos pacientes con distintas patologías, que comparten abiertamente sus problemas y vivencias. Con la clara intención de generar empatía en el público, invita a reflexionar sobre sus propias heridas y silencios. A través de las historias de cada paciente, explora la idea de que, al compartir nuestras verdades y mentiras, podemos encontrar una conexión y soltar el dolor en conjunto.

Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá .

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.