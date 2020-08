Alberto Fernández habló de su juventud rockera: "Palito era el anticristo"

Alberto Fernández dio una entrevista en la que habló sobre su pasión por la música y el rock nacional Fuente: Archivo

En una entrevista que mantuvo con Roberto Pettinato durante su programa de radio en Radio Pop, el presidente Alberto Fernández no habló de política, sino de otra de sus reconocidas pasiones: la música. También aprovechó para contar sobre las enseñanzas que le dejó la música en su vida personal y otras anécdotas vinculadas al mismo tema.

Durante el principio de la entrevista, el presidente reconoció que tiene guardados varios discos de vinilo. "Tengo millones de vinilos, pero porque en aquella época era el modo de poder acceder a la música", admitió el mandatario, a lo que Pettinato le respondió: "Cuando yo sea gobierno, eso va a ser expropiado".

Más adelante, el conductor le preguntó sobre su vínculo con la música y el presidente respondió: "Yo empecé a componer desde muy chiquito, cuando tenía 13 o 14 años. básicamente porque me gustaba escribir. Siempre fui un loco de la poesía, hasta el día de hoy leo poesía. Es una forma de transmitir que es inigualable".

Luego, el presidente comenzó a hablar de los orígenes del rock nacional. "El rock nacional nació en los 80, con el gobierno militar, que debió recurrir a pasar música argentina y volvieron a pasar a los músicos que estaban exiliados por el mundo", dijo.

Entonces, Pettinato insistió: "Entonces, ¿hoy usted le da la mano a Palito Ortega? Porque antes era el rock y del otro lado Palito Ortega". Divertido, el presidente contestó: "Palito Ortega era el anticristo". Después, el mandatario intentó apaciguar ese viejo enfrentamiento y expresó: "Son cosas de chicos que hacemos cuando estigmatizamos. No lo conozco a Palito Ortega".

Durante la entrevista, el conductor le consultó a Fernández cuáles habían sido las enseñanzas que le había dado el rock. Ante esto, el presidente dijo: "Siempre digo que soy hijo del peronismo, pero también soy hijo del movimiento hippie. Pepe Mujica habló tanto sobre andar por la vida ligero de equipaje, ser libre, no sentir que logramos la felicidad con lo que tenemos sino ser felices teniendo poco. Eso es verdad, es de la cultura hippie".

Después, Fernández contó que el primer disco que compró fue uno de Los Gatos y admitió su gusto por la banda Sumo, grupo del que formó parte Pettinato. "Yo valoro en el arte lo que lo hace único. Vos escuchas un tema de Sumo y sabes que es Sumo. Nunca nadie más compuso como Sumo. Pero uno podría decir lo mismo de otra gente", reflexionó el presidente.

Y Pettinato siguió: "Si nos vamos a la experiencia de la personalidad única, Spinetta es el único que vino de otro planeta". "Sí, porque además nos metió en cuestiones surrealistas", replicó Fernández y reveló una desopilante anécdota con el músico de Almendra y Pescado Rabioso.

"Yo lo quise mucho a Luis. No diría que es amigo, pero lo trate mucho. El tiene un tema que se llama Elementales Leches, de Invisible. Un día le digo: lo que más me gusta de esa canción es esa crítica a la sociedad de consumo y él me mira con cara de qué está diciendo", contó Fernández sobre su encuentro con Spinetta.

"'¿Por qué decis eso?'", le habría dicho el músico. Y Fernández, nervioso, le respondió: "Por esa parte que dice 'Lo que está y no se usa nos fulminará'". Ante esto, Spinetta le retrucó: "¿Y qué tiene que ver con la sociedad de consumo?". Gracioso, el presidente confesó que el músico lo corrigió y "descartó totalmente que fuera una crítica a la sociedad de consumo". "Hay frases del rock nacional que son grandes incógnitas", sostuvo el mandatario.

Pero el presidente no habló solo de música. También fue consultado sobre la convivencia con su hijo, Estanislao, y explicó que, si bien había pasado la cuarentena obligatoria en la quinta de Olivos, hace un tiempo ya volvió a su casa. Luego, sobre si ambos comparten gustos musicales, Fernández reconoció: "No compartimos nada. A él le gusta la música electrónica, la música medio cumbianchera, centroamericana. A mí me cuesta".

Sin embargo, reconoció que pasar juntos el aislamiento sí les permitió compartir una actividad. "La cuarentena ha logrado lo que no logré en sus 25 años, que es que empezó a tocar la guitarra. No saben el tiempo que estuve induciéndolo a que toque la guitarra", dijo.