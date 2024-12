Alcanzó la fama mundial como cantante pop, pero tuvo que esperar diez años para cumplir su verdadero sueño

Desde que sacó su primer disco como artista pop, Ariana Grande se consagró como una de las cantantes más exitosas de su época. Gracias a su increíble talento y su capacidad vocal para llegar a las notas más altas, la artista pop de 31 años se ganó el cariño de millones de personas alrededor del mundo y logró ser reconocida internacionalmente. Sin embargo, aunque siempre amó hacer música y no cambiaría nada de lo que pasó, su verdadero sueño fue otro.

Si bien muchos creen que Ariana empezó su carrera en Victorious, la exitosa serie infantil que estrenó en 2010 por la pantalla de Nickelodeon, su camino en el mundo del espectáculo inició un par de años atrás. La joven oriunda de Florida consiguió su primer trabajo como actriz a los 15 años, cuando hizo su gran debut teatral en Broadway. Allí, protagonizó 13: The Musical, una obra de teatro musical que fue muy aclamada entre los amantes del género.

Ariana Grande logró conseguir la fama mundial gracias a su carrera como artista pop Chris Pizzello/Invision - AP

Su primer papel en Broadway no fue una sorpresa para los familiares de la intérprete de “Thank you next”, ya que desde muy pequeña demostró que su pasión estaba puesta en el teatro musical. Cuando tenía tan solo ocho años, protagonizó una producción amateur de Annie, el musical, y dejó a todos los presentes helados con su talento. De hecho, los videos de su presentación son furor en YouTube y tienen millones de reproducciones.

A pesar de su claro amor por el teatro musical, con el pasar de los años, la carrera de Ariana tomó un rumbo diferente al que se imaginó. Una vez que terminó de grabar Victorious, donde mostró su voz por primera vez a nivel mundial, le empezaron a llegar propuestas para convertirse en artista pop. Con sus siete discos, su fama escaló a un punto que jamás imaginó y se convirtió en una de las mujeres de la música más icónicas de su generación. Sin embargo, aseguró siempre estaba dispuesta a dejar el éxito y los lujos si se trataba de cumplir su verdadero sueño.

La estrella pop que estuvo dispuesta a dejar todo por su sueño

“Wicked”, el proyecto que finalmente cumplió el sueño de Ariana Grande

En el año 2019, en medio de su tercera gira mundial como cantante, Ariana Grande se enteró que Wicked, su musical de Broadway favorito, iba a tener una adaptación cinematográfica, según comentó en una entrevista con Sentimental Men Podcast. Incluso, antes de saber si las audiciones iban a ser abiertas, la artista le comunicó a su equipo que si le daban una mínima posibilidad de participar, tenía decidido cancelar toda su agenda.

“Estaba en el medio del Sweetener Tour y le dije a mi equipo ‘si esto pasa ahora lo tenemos que resolver como sea. Tenemos que cancelar esta gira. Me iré a casa y tomaré clases de canto y actuación. Necesitan escucharlo de mi primero: si esto sucede me voy a entrenar y me voy a preparar’”, confió Ariana ante esa posibilidad. Sin embargo, nada de esto fue necesario, ya que la pandemia atrasó la realización del proyecto. De todas formas, pudo tener un acercamiento a su musical favorito ese año, cuando fue convocada para cantar “The Wizard and I”, una de las canciones más famosas de la obra, en un evento para celebrar sus 15 años.

Luego de un largo proceso de audiciones para las que se preparó durante años, Grande logró conseguir el rol de Glinda, la coprotagonista de la película Wicked, que ya es todo un éxito de taquilla. Kristin Chenoweth, la actriz que originó el papel en la obra de Boadway, admitió en una entrevista con Stephen Colbert que siempre supo que Ariana iba a ser la elegida. Ambas se conocieron en el teatro, cuando la estrella pop tenía tan solo diez años.

“Ella vino a ver Wicked con su abuela y me dijo ‘quiero ser vos’; en ese momento pensé ‘es muy dulce’. Pero, de repente, su abuela le dijo que cante para mí. Y cuando lo hizo le dije ‘necesitas algo mío’ y le regalé jabón para las manos y una varita mágica. Ahora, después de todos estos años, creo que se completó un ciclo y que le voy a entregar mi corona y mi varita a la persona indicada”, contó Chenoweth muy emocionada.

Ariana Grande como Glinda en Wicked

Luego del estreno de la primera parte de Wicked, Ariana reveló en diálogo con iHeartRadio que está dispuesta a salir de su zona de confort como cantante para perseguir su sueño de ser actriz. “Voy a decir algo muy aterrador, que asustará muchísimo a mis fans y a todo el mundo, pero los amo y ellos lo aceptarán, y estaremos aquí para siempre”, empezó. “Siempre haré música, siempre subiré al escenario, siempre haré cosas pop, lo prometo. Pero no creo que lo haga al ritmo que lo hice durante los últimos 10 años”, admitió.

“Me encanta actuar, me encanta el teatro musical. Reconectarme con esta parte de mí, que empezó en el teatro musical y ama la comedia, me cura. Encontrar papeles para utilizar estas partes de mí y ponerlas en pequeños hogares y personajes y fragmentos y voces y canciones realmente me sana de una manera diferente a escribir canciones y escribir sobre mi propio dolor, porque es como revivir constantemente esa cosa sobre la que escribiste la canción”, expresó. Ahora, está por verse cuál es el próximo gran paso que dará Ariana Grande, quien, sin dudas, tiene un futuro prometedor en el mundo de la actuación y un talento indiscutible. De hecho, de acuerdo con los expertos en cine de Variety, es una gran candidata para llevarse el Óscar a “Mejor actriz de reparto”. ¿Sucederá?