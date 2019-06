Alejandra Maglietti: "Estoy disfrutando de la soltería"

La panelista de Bendita TV habló sobre su situación sentimental en la alfombra roja de los Martín Fierro. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti estuvo presente en la ceremonia de los Premios Martín Fierro como panelista de Bendita TV, donde brilla todas las noches por la pantalla de El Nueve. Recientemente separada de Jonás Gutiérrez, las preguntas sobre su estado civil no faltaron en la alfombra roja.

"Yo estoy muy bien, soltera desde hace un tiempo, pero estoy disfrutando de la soltería", reveló sin dar detalles y aclarando que está "contenta". "Con la soltería me llevo mejor de lo que me imaginaba. Estoy sola por ahora, viendo que pasa. Pero no hay nada", aclaró a PrimiciasYA.

"Por el momento no planeo nada, pero obvio que voy a salir y darme otra oportunidad en el amor", dijo Maglietti, cuya relación con Gutiérrez parecía ir camino al altar hasta este año.