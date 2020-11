Fantino habló de las consecuencias deportivas que sufre por haber tenido coronavirus

9 de noviembre de 2020 • 18:06

Tres meses pasaron de la vez que Alejandro Fantino le contó a su público que tenía coronavirus. Por entonces la noticia sacudió los estudios de América y si bien se supo que el conductor atravesó la enfermedad de una manera estable, días atrás confesó que sufre algunas consecuencias. "Estaba jugando al tenis y me tuve que arrodillar en la cancha. No me entraba el aire, me ardía el pecho y no podía respirar", aseguró.

El periodista reveló que cuando recibió el alta médico tras permanecer en aislamiento por protocolo, retomó sus actividades diarias y entre ellas se encontraba la actividad física. "Volví a a hacer deporte al mes y medio, de a poquito. Primero a caminar, a trotar, y después empecé a jugar al tenis", narró con tranquilidad.

Sin embargo, Fantino confesó que al sentirse bien y haber atravesado el Covid-19 de una buena manera, postergó la idea de hacerse los estudios. "La verdad que no me hice estudios cardíacos ni nada. Pero hoy sí me pasó algo y es una clara consecuencia de haber sufrido la enfermedad", relató.

"La sensación de ahogo que tenés aeróbicamente cuando metés dos piques...", expresó entre gestos que transmitían cierta preocupación. "Me pasó hoy, no lo había sentido nunca. Estaba jugando con un amigo y me tuve que arrodillar en la cancha. No me había pasado nunca en mi vida y juego al tenis desde que tengo seis años", aseguró. "Tuve que dejar la raqueta, me arrodillé y estuve un rato así porque no me entraba el aire. Me ardía el pecho y no me entraba el aire", terminó.

De esta manera Alejandro se suma a la lista de personalidades argentinas que tras haber padecido Covid-19 sufre de consecuencias respiratorias.