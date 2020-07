Bake Off: Alejo, campeón de Masterchef, destrozó a Samanta a horas de la final

El campeón de MasterChef 2015 apuntó contra los concursantes de Bake Off Crédito: gentileza Telefe

5 de julio de 2020 • 13:49

"El nivel de Bake Off no es bueno, pasa que nadie se anima a decirlo", dijo Alejo, campeón de Masterchef 2015. El cocinero habló sobre el nivel de los concursantes de Bake Off y se refirió a la polémica en la que está envuelta Samanta Casais, quien aparentemente trabajó como profesional cocinera, cuando uno de los requisitos del reality es ser "cocinero amateur y no haber prestado servicios como pasteleros y/o panadero profesional".

"Si Samanta hizo una de esas cosas, está en problemas y la producción va a tener que tomar medidas", dijo Alejo en el programa Replay (El Nueve). Además, comparó el actual show con el ciclo en el que participó él hace cinco años y dijo: "Nosotros eramos 100% amateurs. Cuando en el contrato que firmaste en la declaración jurada decía que no eras profesional, implicaba que no hayas trabajado en un recinto gastronómico y que no hayas estudiado".

A su vez, criticó duramente el nivel de los concursantes del programa: "Vi un par de capítulos de Bake Off. La verdad es que el profesionalismo no se nota mucho, porque el nivel es muy bajo. No saben hacer ni una bomba rellena de crema, no se donde esta lo profesional. Sí vi una de esas tortas forradas muy bien hecha". Sin embargo, añadió: "Pero sobre lo que va adentro, las preparaciones y rellenos y cómo manejan los tiempos y las técnicas, mucho profesionalismo no vi". Luego lanzó sobre el nivel de Samanta: "Quizás estudió en una escuela muy mala".

Samanta, en el foco de las críticas Crédito: Instagram

Al ser consultado sobre qué habría pasado si una polémica similar hubiera sucedido cuando él competía, Alejo respondió: "No me gustan las injusticias, moviliza al país entero", apuntó.

Finalmente, le aconsejó a Samanta "que disfrute", y agregó: "Mientras hablen de ella va a estar bien. Que no sea boluda , no se tiene que amargar. Que utilice todo a su favor".