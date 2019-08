Alex Caniggia cruzó a Burlando y criticó a los que lo tratan de mantenido

Crédito: Instagram

27 de agosto de 2019 • 12:46

Después de las declaraciones de Mariana Nannis durante el programa de Susana Giménez, en las que acusó a Claudio Caniggia por violencia de género, su hijo Alexander Caniggia defendió a su madre; criticó a Fernando Burlando, el abogado de su padre, y le respondió en las redes sociales a quienes lo tratan de mantenido.

"Si piensan que mi padre me mantiene, las pelotas grandes que me mantiene. Desde los 19 que vine a la Argentina al Bailando y me mantengo solo. Tengo mi propio programa que ya hice 3 temporadas y me va muy bien", escribió Alexander en su cuenta de Twitter.

En referencia a Fernando Burlando, quien defiende al ex futbolista y dudó sobre las acusaciones de Nannis, el joven publicó: "Burlando tratando de loca a mi madre y como siempre desestimando a la víctima por ser mujer".

El domingo pasado durante la entrevista con Susana Giménez, Mariana Nannis aseguró que el futbolista la agredió en varios ocasiones, dijo que vino a salvarlo de la droga y la prostitución e incluso dijo que le habría hecho perder un embarazo tras empujarla durante una fuerte discusión.

Luego de la nota, Alexander Caniggia no tardó en defender a su madre y expresar duras palabras hacia al ex futbolista. "Mi padre es un hdp (sic) una lacra humana para mi no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", posteó el mediático en sus redes sociales.