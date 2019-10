Axel Caniggia prometió contar la verdad de los enfrentamientos familiares

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2019 • 15:49

Axel Caniggia es el hijo mayor de Claudio Caniggia y Mariana Nannis. Habitualmente suele mostrarse con un perfil bajo y evita exponerse en los medios, a diferencia de sus hermanos, pero esta vez envió un mensaje al programa "Nosotros a la mañana" que generó inquietud en los espectadores.

Tras la acalorada pelea entre sus padres, con acusaciones de toda índole, el hijo del matrimonio se pronunció respecto del enfrentamiento familiar y prometió contar la verdad de lo sucedido.

Axel Caniggia habló de la separación de sus padres: "Hay una gran verdad oculta en mi familia". Fuente: El Trece 00:51

Video

Axel Caniggia está casado y vive en España por lo que la comunicación con el programa fue a través de un mensaje de celular y allí sostuvo: "No voy a contar mi verdad, no. La verdad. Únicamente, la verdad. Eso es lo que contaré cuando me siente a hablar y por supuesto que lo voy hacer".

En palabras de uno de los panelistas del ciclo se reprodujo el mensaje enviado por Caniggia que promete poner fin a la discusión: "Hay una gran verdad oculta en mi familia que aún no ha salido a la luz. Saldrá, y eso es seguro, aunque tarde un poco. Hay muchos secretos ocultos, se sabrán y se sorprenderán muchas personas de lo que contaré. Cada cosa avalada por sus pruebas para que no se puedan desmentir", anticipó el hijo del matrimonio en disputa.