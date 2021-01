Alexander Caniggia mostró sus compras y se burló de "los pobres" Crédito: Instagram

Polémico como siempre, Alexander Caniggia decidió utilizar sus redes sociales para publicar un video en el que se mostró rodeado de bolsas de marcas de elite internacionales. Pero eso no fue todo: el hijo del "Pájaro" se burló de quienes no pueden hacer compras masivas en el shopping.

"Como soy de la high society y tengo dinero... Dolce & Gabbana, Gucci, Prada. Yo siempre adquiero. ¡¡¡¡Me voy a comprar un barats para mearlo por donde quiero. ¡¡¡¡Así van sabiendo que soy el p... amo del mundo entero!!!!", escribió El Emperador, como le gusta autoproclamarse, en su cuenta de Instagram.

La publicación fue acompañada de un video en el que se lo ve a Alexander en el interior de un shopping. "Los pobres que se aburren miran tele y duermen. Los de la high society como yo compran Dolce y Prada", comienza a decir en la grabación.

Luego, continúa: "Decí que hoy fue un día tranqui, no quise comprar mucho, si no sabés qué... Me compré nueve bolsitas Dolce y dos de Prada, así que tranqui. Así que gente, manga de pobres, el único millo soy yo. La tengo así de grande". Para completar su observación, sigue: "Una de estas (bolsas) es lo que ustedes ganan en un año".

Lejos de considerar las palabras del mediático como algo negativo, sus seguidores se tomaron el video con mucha gracia. "'Esto es lo que ustedes ganan en un año'. Tesoro soy emprendedora eso lo gano en 20 años", le comentó una internatua. "Esa remera es de La Salada. La vi colgada", respondió otro en broma.

Incluso, algunos lo compararon con Ricardo Fort, por la similitud entre ambos personaje. "Todo muy lindo, pero jamás superará 'manejar un Rolls Royce' (en referencia al empresario chocolatero)", contestó un usuario.