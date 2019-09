Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

"Hace casi 4 años que trabajo para que los argentinos vivamos más seguros todos los días", escribió la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en Twitter.

"No le tengo miedo a nadie, no me voy a ir a ningún lado y voy a seguir trabajando junto al Presidente porque los Argentinos no merecemos volver atrás", continuó la funcionaria. En el tuit, Bullrich compartía una nota en la que se la señala como una de las tres funcionarias que consideran dejar el país.

El humorista Alfredo Casero aprovechó la oportunidad para ratificar su apoyo a la actual gestión de gobierno, y compartió el tuit de la ministra con un mensaje de respaldo. "Dicen pelotudeces", escribió el actor. "Usted hace todo bien. No pare. No se deje amedrentar. No está en usted".

El actor, que desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri se muestra a favor de sus políticas públicas, en las últimas semanas fue noticia porque aseguró que no encuentra gente para trabajar en el campo. En su cuenta de Twitter, Casero se mostró cargando una caja en el acoplado de un camión y señaló: "Acabo de venir del campo, sigo sin tener gente para trabajar". Seguidamente, convocó a participar de una marcha a favor del Gobierno.