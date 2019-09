Alfredo Casero tildó de "K" a Espert, Lavagna y Gómez Centurión

Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

El actor Alfredo Casero utilizó su cuenta de Twitter para criticar a los candidatos a presidente Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert.

Casero compartió el tweet de un usuario que decía: "Alguno está en contra de aborto, alguno no, alguno es peronista, alguno no, alguno dice ser liberal, alguno no, pero tienen algo en común, los tres son pelados y mantienen sus candidaturas a presidente siendo absolutamente funcionales al regreso del kirchnerismo". Al cual respondió: "Son K. Lo dije siempre".

Hace unos días, el actor subió un video a sus redes sociales hablando de su estado de salud y convocando a una marcha en apoyo al presidente Macri para el 19 de octubre.

"Los espero, en orden y alegría y bien, para que podamos encontrarnos en Plaza de Mayo y podamos plantear cuál es nuestra fuerza política. Después veremos si los gobernantes podrán seguir gobernando. Creo que estamos podridos de los cortes de calle y de pensar que seguir haciendo exactamente lo mismo va a atraer un cambio. No tienen la menor idea, no saben qué van a hacer, no dan una idea y eso es lo que me preocupa tanto de un lado y de otro", afirmó Casero.